Άλλη μια εκτέλεση στο Ιράν: Στην αγχόνη άνδρας που κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με ΗΠΑ και Ισραήλ
Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση ενός άνδρα που κατηγορήθηκε ότι παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, όπως μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan.
«Ο Μοτζταμπά Κιαν που παρείχε στον εχθρό πληροφορίες που αφορούσαν μονάδες της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, απαγχονίστηκε νωρίς το πρωί», όπως μετέδωσε το Mizan.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρόσωπο αυτό είχε δώσει πληροφορίες που σχετίζονται με τις ιρανικές αμυντικές δυνατότητες στη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα.
Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι μκο Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν (Iran Human Rights), που εδρεύει στη Νορβηγία, και Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM).
Οι εκτελέσεις έχουν αυξηθεί στη χώρα, κυρίως για κατηγορίες κατασκοπείας ή απόπειρας κατά της εθνικής ασφάλειας, μετά την έναρξη του πολέμου, αλλά αφορούν παλαιότερα αδικήματα. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση αυτή.
Mojtaba Kian Executed Over Alleged Ties to U.S. and Israel— Rojhelat Info (@RojhelatInfo_En) May 24, 2026
Mojtaba Kian was executed this morning after being accused of intelligence cooperation with the United States and Israel.
Iranian authorities claimed that during the recent war, he had sent information and coordinates… pic.twitter.com/T1QdNXNNu6
