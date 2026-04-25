Νέα εκτέλεση στο Ιράν: Στην αγχόνη Ιρανός με κατηγορίες ότι εργαζόταν για το Ισράηλ
Ο Ερφάν Κιανί κρίθηκε ένοχος για σαμποτάζ στη διάρκεια διαδηλώσεων

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απαγχόνισε σήμερα έναν Ιρανό, ο οποίος εργαζόταν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και είχε διαπράξει βανδαλισμούς και βιαιότητες στη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ερφάν Κιανί, ένας «πληρωμένος κακοποιός της Μοσάντ», είχε προχωρήσει σε καταστροφές και εμπρησμούς δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών και κράδαινε μια ματσέτα, σκορπώντας φόβο και τρόμο στην πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Απαγχονίσθηκε νωρίς το πρωί αφού η καταδίκη του επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και έπειτα από νομικές διαδικασίες, μετέδωσε το Tasnim.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

