Νέα εκτέλεση στο Ιράν: Στην αγχόνη Ιρανός με κατηγορίες ότι εργαζόταν για το Ισράηλ
Νέα εκτέλεση στο Ιράν: Στην αγχόνη Ιρανός με κατηγορίες ότι εργαζόταν για το Ισράηλ
Ο Ερφάν Κιανί κρίθηκε ένοχος για σαμποτάζ στη διάρκεια διαδηλώσεων
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απαγχόνισε σήμερα έναν Ιρανό, ο οποίος εργαζόταν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και είχε διαπράξει βανδαλισμούς και βιαιότητες στη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ερφάν Κιανί, ένας «πληρωμένος κακοποιός της Μοσάντ», είχε προχωρήσει σε καταστροφές και εμπρησμούς δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών και κράδαινε μια ματσέτα, σκορπώντας φόβο και τρόμο στην πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Απαγχονίσθηκε νωρίς το πρωί αφού η καταδίκη του επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και έπειτα από νομικές διαδικασίες, μετέδωσε το Tasnim.
According to the Islamic Republic’s judiciary, the death sentence of Erfan Kiani one of the protesters arrested in Isfahan during the January 2026 protests has been carried out.— Iranriseonline (@iranriseonline) April 25, 2026
In its statement, the judiciary listed charges including “destruction and arson of public and private… pic.twitter.com/ubMeU98ri9
