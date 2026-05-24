Δείτε εικόνες από τις τεράστιες ουρές στο Έβερεστ: 274 ορειβάτες ανέβηκαν στην κορυφή σε μία ημέρα, δύο νεκροί
Δείτε εικόνες από τις τεράστιες ουρές στο Έβερεστ: 274 ορειβάτες ανέβηκαν στην κορυφή σε μία ημέρα, δύο νεκροί
Νέο ρεκόρ στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου - Η συγκέντρωση πολλών ατόμων στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλά, καθιστά την ανάβαση εξαιρετικά επικίνδυνη
Ένα νέο ρεκόρ σημειώθηκε στις 20 Μαΐου στο Όρος Έβερεστ, καθώς 274 ορειβάτες κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή σε μία μόνο ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ, σύμφωνα με τις Αρχές. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κορυφών που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μέρα από τη συγκεκριμένη διαδρομή!
Οι εικόνες που δείχνουν τεράστιες ουρές ορειβατών κατά την ανάβαση κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις για τον κίνδυνο υπερπληθυσμού στο Έβερεστ. Δυστυχώς, σύμφωνα με την Daily Mail, δύο Ινδοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάβαση, ανεβάζοντας τον φετινό αριθμό των θανάτων σε πέντε.
Σημειώνεται ότι ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στις αρχές του Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που χορηγούνται. Η αυξημένη κίνηση δημιουργεί συχνά μεγάλο συνωστισμό στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι ιδιαίτερα χαμηλά, καθιστώντας την ανάβαση εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Δείτε βίντεο από την ημέρα που έγινε το ρεκόρ:
«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε προ ημερών ο Μπαντάρι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή δεν έχουν ακόμη ενημερώσει σχετικά τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.
Οι εικόνες που δείχνουν τεράστιες ουρές ορειβατών κατά την ανάβαση κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις για τον κίνδυνο υπερπληθυσμού στο Έβερεστ. Δυστυχώς, σύμφωνα με την Daily Mail, δύο Ινδοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάβαση, ανεβάζοντας τον φετινό αριθμό των θανάτων σε πέντε.
Σημειώνεται ότι ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στις αρχές του Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που χορηγούνται. Η αυξημένη κίνηση δημιουργεί συχνά μεγάλο συνωστισμό στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι ιδιαίτερα χαμηλά, καθιστώντας την ανάβαση εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Δείτε βίντεο από την ημέρα που έγινε το ρεκόρ:
Η ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου μπορεί να γίνει είτε από τη νότια πλευρά στο Νεπάλ, είτε από την βόρεια πλευρά στην περιοχή Τιβέτ της Κίνας. Ωστόσο φέτος η κινεζική πλευρά παραμένει κλειστή, περιορίζοντας τις αναβάσεις μόνο από το Νεπάλ.
@dailymail A video filmed on 18 May 2025 shows a major human traffic jam forming at the Hilary step, located around 8,790 metres below the summit of Mount Everest. Nepal has issued a record 492 permits for the 2026 spring climbing season, raising expectations of similar - or even larger - queues on the mountain. 🎥 Credit: @trektonepalofficial ♬ original sound - Daily Mail
Το προηγούμενο ρεκόρΟ γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Ορειβατικών Αποστολών του Νεπάλ Ρίσι Μπαντάρι δήλωσε ότι το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 223 αναβάσεων που είχε καταγραφεί στις 22 Μαΐου 2019 από τη πλευρά του Νεπάλ.
«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε προ ημερών ο Μπαντάρι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή δεν έχουν ακόμη ενημερώσει σχετικά τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα