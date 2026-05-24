Ρωσικός πύραυλος χτύπησε σχολείο στο Κίεβο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες
Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του σχολείου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σχολείο του Κιέβου όταν επλήγη από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, κατά τις αρχές.

«Ακόμη ένα σχολείο χτυπήθηκε. Στη συνοικία Σεφτσενκίφκσι. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για πλήγμα «κοντά» σε σχολείο, με συντρίμμια να φράσσουν την είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι.



Μέχρι στιγμής, με βάση τις πληροφορίες του δημάρχου Κλίτσκο, οι αρχές καταμετρούν έναν νεκρό και 10 τραυματίες, 5 από τους οποίους χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

«Η πρωτεύουσα είναι αυτή τη στιγμή στόχος μαζικής επίθεσης εχθρικών πυραύλων. Παραμείνετε στα καταφύγια ωσότου αρθεί ο συναγερμός!», παρότρυναν τους πολίτες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.
