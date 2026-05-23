Ρωσία: Τρόμος σε ασανσέρ πολυκατοικίας όταν power bank πήρε φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας
Το ασανσέρ γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα – Η γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της την τελευταία στιγμή

Στιγμές πανικού έζησε γυναίκα σε πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν power bank που είχε μέσα στην τσάντα της εξερράγη ξαφνικά ενώ βρισκόταν σε ασανσέρ, προκαλώντας φωτιά και πυκνούς καπνούς στον περιορισμένο χώρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο μικρό ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το power bank τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ.

Ο χώρος γέμισε γρήγορα με πυκνό καπνό, ενώ στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να πατά επανειλημμένα τα κουμπιά του ανελκυστήρα και να προσπαθεί να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.

Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν και η ίδια κατάφερε να βγει εγκαίρως από το ασανσέρ χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό επανέφερε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των φορητών φορτιστών και των μπαταριών λιθίου, καθώς ανάλογα περιστατικά υπερθέρμανσης και ανάφλεξης έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες χώρες.
