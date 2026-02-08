Νέα μέτρα κατά του μαζικού τουρισμού από το καλοκαίρι στο Κάπρι
Νέα μέτρα κατά του μαζικού τουρισμού από το καλοκαίρι στο Κάπρι

Απαγορεύει την πρόσβαση σε γκρουπ άνω των 40 ατόμων ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τη ροή των ημερήσιων επισκεπτών

Νέα μέτρα κατά του μαζικού τουρισμού από το καλοκαίρι στο Κάπρι
Το Κάπρι, το διάσημο ιταλικό νησί, θα απαγορεύσει από το επόμενο καλοκαίρι την πρόσβαση σε γκρουπ άνω των 40 ατόμων ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τη ροή των ημερήσιων επισκεπτών, μετέδωσε σήμερα το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Εξάλλου οι ξεναγοί που συνοδεύουν τα γκρουπ άνω των 20 ατόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασύρματα ακουστικά και όχι μεγάφωνα, βάσει των νέων κανονισμών οι οποίοι εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι ξεναγοί θα πρέπει επίσης να φέρουν κάποιο διακριτικό αναγνωριστικό σημάδι για να τους εντοπίζει το γκρουπ τους και όχι ομπρέλα ή άλλο κραυγαλέο ή αντιαισθητικό αντικείμενο.

Το Κάπρι, στον κόλπο της Νάπολης, φημίζεται για την ακτογραμμή του, τους κολπίσκους του και τα πολυτελή ξενοδοχεία του.

Το νησί έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα.

Ο πρόεδρος της ένωσης επαγγελματιών Ascom Confcommercio Capri Λορέντσο Κόπολα χαιρέτισε «ένα εργαλείο ουσιώδες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας», μετά τον περιορισμό των γκρουπ στα 25 άτομα που επιβλήθηκε το 2024 στη Βενετία.

