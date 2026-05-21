Η οδηγία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι να μην φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, λέει το Reuters
Η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν από τις εγκαταστάσεις του, αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Μπενιαμίν Νετανιάχου για να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης
Οδηγία σύμφωνα με την οποία το ουράνιο της χώρας που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, δεν πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό, έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, ενισχύοντας τη στάση της Τεχεράνης απέναντι σε μία από τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
Η συγκεκριμένη εντολή του Χαμενεΐ θα μπορούσε να απογοητεύσει και να εκνευρίσει περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, που χρειάζονται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα εξαχθούν από τη χώρα και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σχετική ρήτρα.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο λήξαντα μέχρι να αφαιρεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, να τερματιστεί η υποστήριξη του Ιράν σε παραστρατιωτικές ομάδες και να εξουδετερωθούν οι δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.
«Η οδηγία του Ανώτατου Ηγέτη και η συναίνεση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας είναι ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα», δήλωσε μία από τις δύο ιρανικές πηγές, υπό τον όρο ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.
Οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις πηγές, θεωρούν ότι η αποστολή του υλικού στο εξωτερικό θα έκανε τη χώρα πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ. Παράλληλα, επισημαίνουν πως ο Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο στα σημαντικότερα κρατικά θέματα.
Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.
Μόνο όταν υπάρξουν τέτοιες διασφαλίσεις, το Ιράν θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και χρόνια ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.
Το Ισραήλ θεωρείται ότι διαθέτει ατομικό οπλοστάσιο αλλά ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει ή αρνηθεί ότι έχει πυρηνικά όπλα, διατηρώντας για δεκαετίες μια πολιτική αοριστίας.
Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, το Ιράν είχε δηλώσει πρόθεση να αποστείλει το μισό απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο στο 60%, επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για πολιτικές χρήσεις. Οι πηγές ανέφεραν ότι αυτή η θέση άλλαξε μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ ότι θα χτυπήσει τη χώρα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιτεθεί και αν θα δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως να επαναλάβει επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί σε συντριπτική απάντηση σε περίπτωση επίθεσης.
Ωστόσο, η πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν «ρεαλιστικοί τρόποι» για την επίλυση του ζητήματος. «Υπάρχουν λύσεις, όπως η αραίωση του αποθέματος υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA)», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές. Η IAEA εκτιμά ότι το Ιράν είχε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Πόσο από αυτά έχει επιβιώσει παραμένει ασαφές. Η IAEA επίσης πιστεύει ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος φυλάσσεται σε υπόγειο σύμπλεγμα στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν, ενώ μικρότερα τμήματα βρίσκονται στις εκτεταμένες εγκαταστάσεις στο Νατάνζ, όπου υπάρχουν δύο εργοστάσια εμπλουτισμού.
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ένα μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου είναι απαραίτητο για ιατρικούς σκοπούς και για έναν ερευνητικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, που λειτουργεί με σχετικά μικρές ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου περίπου στο 20%.
Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου
