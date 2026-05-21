Τραμπ για το Ιράν: Θα αποφασίσουμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικά, αλλιώς θα κάνουμε κάτι δραστικό
Μόλις πάρουμε στα χέρια μας το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα το καταστρέψουμε γιατί δεν το θέλουμε, είπε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου επικεφαλής της EPA, της αρχής για την προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε ότι «είτε θα φροντίσουμε να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο είτε θα αναγκαστούμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα», είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.
Trump: "Look, we're gonna either make sure they don't a nuclear weapon or we're gonna have to do something very drastic. And I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon." pic.twitter.com/l6kOgDbPtK— Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026
Πρόσθεσε ότι «όταν το θέμα τεθεί στον λαό της χώρας μας, όλοι θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Trump on Iran: "I'll say, this is more important than anything we have to talk about -- and usually they'll cut it off, the fake news -- I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy." pic.twitter.com/8v1L49Kw3H— Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026
«Θα πω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητήσουμε – και συνήθως τα fake news [ενν. τα μέσα νέα ενημέρωσης με τις ψευδείς ειδήσεις] το κόβουν», είπε.
TRUMP: "We have total control of the Strait of Hormuz"— Aaron Rupar (@atrupar) May 21, 2026
TRUMP MOMENTS LATER: "We want the Strait of Hormuz open" pic.twitter.com/dWVybIV8CJ
Για την Κούβα είπε ότι «άλλοι πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι εδώ και 50-60 χρόνια, φαίνεται όμως ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει». Όπως είπε μάλιστα, θέλει να βοηθήσει την Κούβα για ανθρωπιστικούς λόγους.
Trump on Ballroom: A tremendous amount of what's being done with respect to the ballroom is for national security. We have a drone port. We have also we have the glass that's for inches thick. Bulletproof glass. We have bulletproof walls. You need a place like this. pic.twitter.com/KN1fmrt3Gn— Open Source Intel (@Osint613) May 21, 2026
