Το βίντεο της προπόνησης του Ολυμπιακού στο T-Center
Σε λίγες ώρες ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στο T-Center για τον ημιτελικό με την Φενέρ

Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) με τη Φενέρ στο T-Center Athens. 

Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο glass floor στο οποίο έχει παίξει δύο φορές μέσα στη σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό και την Παρασκευή θα περιμένει την πρωταθλήτρια Ευρώπης για να την αποκλείσει και να βρεθεί στον τελικό του Final-4. 

Αυτό είναι το 15ο Final-4 του Ολυμπιακού στη Euroleague και πολλοί τον δίνουν ως φαβορί για την κούπα. Το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. 

F4: Στιγμές από την τελευταία προπόνηση πριν τον ημιτελικό

