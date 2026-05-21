Μουντιάλ 2026: Ο... σοκαρισμένος Χάρι Μαγκουάιρ αποκάλυψε ότι έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Αγγλίας
Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ανάρτηση του στα social media ενημέρωσε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Τόμας Τούχελ
Η μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανακοινώνουν είτε τις οριστικές, είτε τις διευρυμένες λίστες των ποδοσφαιριστών που έχουν επιλέξει οι προπονητές τους...
Μία από τις μεγάλες δυνάμεις που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει την παραμικρή ενημέρωση είναι και η Αγγλία, αλλά σήμερα ο... μαρτυριάρης Χάρι Μαγκουάιρ φρόντισε να δώσει ένα μικρό δείγμα των προθέσεων του Τόμας Τούχελ, ανακοινώνοντας ότι ο Γερμανός τεχνικός τον άφησε εκτός!
Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε την είδηση μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, με μια φωτογραφία του από αγώνα της Εθνικής και ένα μήνυμα που έδειχνε ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια του.
Αναλυτικά όπως έγραψε ο Μαγκουάιρ:
««Ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να είχα παίξει σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου, μετά τη σεζόν που έκανα. Έχω μείνει σοκαρισμένος και είμαι συντετριμμένος από αυτή την απόφαση.
Δεν υπήρξε τίποτα που να αγάπησα περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου.
Εύχομαι στους παίκτες ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι»
