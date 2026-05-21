Αρχιεπίσκοπος Συμεών: Είμαστε βέβαιοι ότι η Αίγυπτος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το όρος Σινά να συνεχίσει απρόσκοπτα την αιώνια πορεία του

Ο Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και την Αίγυπτο στο πλαίσιο εκδήλωσης





Την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα και την Αίγυπτο , τις οποίες χαρακτήρισε ως τις δύο πατρίδες της Σιναϊτικής Αδελφότητας, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, Συμεών , σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Αγ. Αικατερίνης- Saint Catherines Foundation αφιερωμένη στην ιστορική μονή και στο έργο της φωτογράφου και συγγραφέως Λίζι Μανωλά.Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους χριστιανικών εκκλησιών και κοινοτήτων, μέλη του διπλωματικού σώματος, αξιωματούχους από την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Αγία Έδρα και τη Μάλτα, καθώς και αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών τόνισε ότι η παρουσία τους αποδίδει τιμή στο όρος Σινά.Ευχαρίστησε επίσης τον υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιο για τη Διοίκηση και τους Πόρους, Μάικλ Ρήγα, για την παρουσία του και για το «συνεχές ενδιαφέρον» του για τη μονή της Αγίας Αικατερίνης Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους δυνατούς δεσμούς της μονής με την Ελλάδα και την Αίγυπτο. «Πρωτίστως εμείς, οι Σιναΐτες μοναχοί, ευχαριστούμε θερμά τις δύο πατρίδες μας, την Ελλάδα, η οποία μας γέννησε, και την Αίγυπτο, η οποία μας φιλοξενεί», ανέφερε.Αναφερόμενος στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και στον «ευσεβή Πρόεδρο της, Σίσι» τόνισε πως «είμαστε βέβαιοι ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το όρος Σινά να συνεχίσει απρόσκοπτα την αιώνια πορεία του».Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών τίμησε τη συμβολή της κ. Μανωλά και απηύθυνε ευλογία προς τους παρισταμένους λέγοντας «Είθε η χάρη του Θεού, ο οποίος αποκαλύφθηκε στο όρος Σινά, να είναι μαζί με όλους μας».Η εκδήλωση ανέδειξε επίσης το έργο του Ιδρύματος Αγίας Αικατερίνης και των υποστηρικτών του. Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Δημήτριο Ντόντος, μαζί με τους Αμερικανούς συνεργάτες και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την «αδιάλειπτη αφοσίωσή» τους στη διαφύλαξη και στήριξη της Αγίας Αικατερίνης επί σειρά ετών, σημειώνοντας ότι η ίδια η συγκέντρωση αποτελούσε μαρτυρία αυτής της δέσμευσης.Ο ρόλος του ιδρύματος παρουσιάστηκε επίσης ως συγκεκριμένος και ουσιώδης για τη διατήρηση της μονής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Ίδρυμα δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια, έπειτα από έκκληση που απηύθυνε το 1995 ο τότε Πρίγκιπας της Ουαλίας και σημερινός Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, μετά το προσκύνημα του στην Αγία Αικατερίνη.Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ίδρυμα έχει στηρίξει μεγάλα έργα συντήρησης και διαφύλαξης, μεταξύ των οποίων η προστασία χειρογράφων, συστήματα πυρασφάλειας, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και η διαφύλαξη της συλλογής της Μονής. Όπως τονίστηκε, η αποστολή του δεν αφορά μόνο τη διατήρηση της χριστιανικής κληρονομιάς, αλλά και τη διαφύλαξη της «κοινής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας».Η σημασία της μονής υπογραμμίστηκε επίσης από τους διοργανωτές, οι οποίοι περιέγραψαν την Αγία Αικατερίνη ως έναν από τους πιο αξιόλογους και ιερούς ιστορικούς τόπους του κόσμου και ως την αρχαιότερη χριστιανική μονή που λειτουργεί αδιάλειπτα.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Λίζι Μανωλά, την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών χαρακτήρισε μία από τις «πρέσβειρες του όρους Σινά». Το φωτογραφικό της λεύκωμα, καρπός πολυετούς εργασίας στη μονή της Αγίας Αικατερίνης, παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές ως έργο που προσφέρει «μια σπάνια ματιά σε έναν κόσμο συνήθως κρυμμένο από το βλέμμα».Μιλώντας για την προσέγγισή της, η κ. Μανωλά ανέφερε ότι η φωτογράφηση της μονής απαιτούσε υπομονή, διακριτικότητα και εμπιστοσύνη. Στο μοναστικό πλαίσιο, σημείωσε, η άδεια νοείται ως «ευλογία», η οποία είναι «κάτι περισσότερο από απλή άδεια» και συνιστά «μορφή εμπιστοσύνης». Χωρίς αυτή την ευλογία, όπως ανέφερε, δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει τη «βαθιά πνευματικότητα» του τόπου, όπως την είδε και την αισθάνθηκε.



«Η απόσταση μετατράπηκε σε αμοιβαία αναγνώριση» Η κ. Μανωλά περιέγραψε ακόμη πώς η σχέση της με τη μονή χτίστηκε σταδιακά. «Η πρόσβαση δίνεται μία φορά, αλλά στο Σινά κερδίζεται ξανά και ξανά», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό που αρχικά ήταν απόσταση μετατράπηκε σταδιακά σε «αμοιβαία αναγνώριση».



Θυμήθηκε συζητήσεις με τους γέροντες πάνω από καφέ ή τσάι, ξεναγήσεις στους πιο κρυφούς χώρους της μονής, καθώς και τη συμμετοχή της ως μάρτυρα σε πρακτικές όπως η παρασκευή προσφορών, η προετοιμασία θυμιάματος, οι λιτανείες και οι ολονύκτιες ακολουθίες.



Παράλληλα, σημείωσε ότι υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες συνειδητά άφηνε κάτω τη φωτογραφική μηχανή, επειδή «το αόρατο είναι περισσότερο παρόν από το ορατό».



Στην εκδήλωση παρέστησαν η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Αγ. Μπαλτά και ο πρόξενος Πέτρος Δώριζας.