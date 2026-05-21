Ιράν: Ο αρχισυντάκτης του πρακτορείου Irna καλείται να δώσει εξηγήσεις για φωτογραφία που έδειχνε γυναίκα χωρίς μαντίλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Γυναίκα Μαντίλα

Ιράν: Ο αρχισυντάκτης του πρακτορείου Irna καλείται να δώσει εξηγήσεις για φωτογραφία που έδειχνε γυναίκα χωρίς μαντίλα

Μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 οι γυναίκες είναι υποχρεωτικό να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, μέτρο που θεωρείται «ιδεολογικός πυλώνας» της θρησκευτικής εξουσίας

Ιράν: Ο αρχισυντάκτης του πρακτορείου Irna καλείται να δώσει εξηγήσεις για φωτογραφία που έδειχνε γυναίκα χωρίς μαντίλα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι αρχές του Ιράν κάλεσαν τον αρχισυντάκτη του επίσημου ειδησεογραφικού πρακτορείου Irna να δώσει εξηγήσεις, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες μιας γυναίκας χωρίς μαντίλα, ανέφεραν σήμερα οι δικαστικές αρχές και μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 οι γυναίκες είναι υποχρεωτικό να καλύπτουν τα μαλλιά τους με τη μαντίλα όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που θεωρείται «ιδεολογικός πυλώνας» της θρησκευτικής εξουσίας.

Ο ισότοπος των δικαστικών αρχών Mizan Online ανέφερε ότι ο αρχισυντάκτης του Irna «κλήθηκε από την εισαγγελία που είναι αρμόδια για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης» προκειμένου να δώσει εξηγήσεις επειδή στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο πρακτορείο μια γυναίκα «δεν τηρούσε τους νόμους και τους ισλαμικούς κανόνες της χώρας». Παράλληλα, το Irna «καλείται να αποσύρει αυτό το περιεχόμενο».



Μια ΜΚΟ που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε ότι το πρακτορείο μετέδωσε αυτό το φωτορεπορτάζ την Τρίτη αλλά λίγες ώρες αργότερα διέγραψε τις φωτογραφίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) οι φωτογραφίες έδειχναν μια γυναίκα χωρίς χιτζάμπ να φροντίζει ένα νεογέννητο μέσα στο σπίτι της.

«Η Μαρζιέχ Μουσαβί, η φωτορεπόρτερ, υπογράμμισε στη σελίδα της στο Instagram ότι το ρεπορτάζ δεν αφορούσε (…) την ενδυμασία ή την εμφάνιση (της γυναίκας) αλλά την ιστορία της, ότι ανέλαβε προσωρινά να φροντίσει ένα εγκαταλειμμένο νεογέννητο», πρόσθεσε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης