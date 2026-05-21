Ιράν: Ο αρχισυντάκτης του πρακτορείου Irna καλείται να δώσει εξηγήσεις για φωτογραφία που έδειχνε γυναίκα χωρίς μαντίλα
Μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 οι γυναίκες είναι υποχρεωτικό να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, μέτρο που θεωρείται «ιδεολογικός πυλώνας» της θρησκευτικής εξουσίας
Οι αρχές του Ιράν κάλεσαν τον αρχισυντάκτη του επίσημου ειδησεογραφικού πρακτορείου Irna να δώσει εξηγήσεις, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες μιας γυναίκας χωρίς μαντίλα, ανέφεραν σήμερα οι δικαστικές αρχές και μια μη κυβερνητική οργάνωση.
Ο ισότοπος των δικαστικών αρχών Mizan Online ανέφερε ότι ο αρχισυντάκτης του Irna «κλήθηκε από την εισαγγελία που είναι αρμόδια για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης» προκειμένου να δώσει εξηγήσεις επειδή στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο πρακτορείο μια γυναίκα «δεν τηρούσε τους νόμους και τους ισλαμικούς κανόνες της χώρας». Παράλληλα, το Irna «καλείται να αποσύρει αυτό το περιεχόμενο».
Μια ΜΚΟ που εδρεύει στις ΗΠΑ ανέφερε ότι το πρακτορείο μετέδωσε αυτό το φωτορεπορτάζ την Τρίτη αλλά λίγες ώρες αργότερα διέγραψε τις φωτογραφίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) οι φωτογραφίες έδειχναν μια γυναίκα χωρίς χιτζάμπ να φροντίζει ένα νεογέννητο μέσα στο σπίτι της.
«Η Μαρζιέχ Μουσαβί, η φωτορεπόρτερ, υπογράμμισε στη σελίδα της στο Instagram ότι το ρεπορτάζ δεν αφορούσε (…) την ενδυμασία ή την εμφάνιση (της γυναίκας) αλλά την ιστορία της, ότι ανέλαβε προσωρινά να φροντίσει ένα εγκαταλειμμένο νεογέννητο», πρόσθεσε.
Iran’s judiciary summoned the managing editor of state news agency IRNA after it published a photo report of a woman without hijab who had taken temporary custody of an infant, saying the images violated “law and sharia.”— Iran International English (@IranIntl_En) May 21, 2026
