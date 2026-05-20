Σε δίκη με κατηγορίες για φόνους παραπέμπει τον Ραούλ Κάστρο η κυβέρνηση Τραμπ

Παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018, αλλά παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας του - Δεν υφίσταται η πιθανότητα έκδοσης στις ΗΠΑ

κλιμακώνει την πίεση κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του νησιού.



Ειδικότερα, το κατηγορητήριο, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, περιλαμβάνει μία κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις για δολοφονία και δύο για καταστροφή αεροσκαφών.







Το κατηγορητήριο αφορά ένα περιστατικό το 1996 όταν κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη τα οποία χειρίζονταν



Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο υπήρξε βασική μορφή, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, στον ανταρτοπόλεμο που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα. Συνέβαλε ακόμη στην απόκρουση της εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων το 1961, η οποία είχε οργανωθεί από τις ΗΠΑ.



ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας πριν αναλάβει την προεδρία το 2008, μετά την ασθένεια του μεγαλύτερου αδελφού του, Φιντέλ που τελικά πέθανε το 2016.



Ο Ραούλ Κάστρο παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018, αλλά παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στην κουβανική πολιτική. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν τον Απρίλιο, αλλά δεν πιστεύεται ότι έφυγε ούτε υφίσταται η πιθανότητα έκδοσης στις ΗΠΑ.



Πάντως, η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ο Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς. Όταν ερωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.



Τι σημαίνει η παραπομπή



Σε δήλωσή του νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική πατρίδα» και ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ηρεμήσει μέχρι ο λαός της Κούβας να αποκτήσει ελευθερία.



Η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον ενός αντιπάλου των ΗΠΑ όπως ο Κάστρο θυμίζει την κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών εναντίον του φυλακισμένου πλέον πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ενός από τους συμμάχου της Κούβας.



Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε την κατηγορία ως δικαιολογία για την επιδρομή του αμερικανικού στρατού στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Ο ίδιος δηλώνει αθώος.



Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας είναι διεφθαρμένη και τον Μάρτιο απείλησε ότι η Κούβα «είναι η επόμενη» μετά τη Βενεζουέλα.



Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στην Κούβα, απειλώντας με κυρώσεις τις χώρες που προμηθεύουν την Αβάνα με καύσιμα. Αυτό προκαλεί διακοπές ρεύματος που κρατούν ως και 20 ώρες την ημέρα, και επιδεινώνει την κρίση που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.