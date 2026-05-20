Έκλεισε διάδρομος του αεροδρομίου ΛαΓκουάρντια στη Νέα Υόρκη όταν εντοπίστηκε καθίζηση, δείτε βίντεο

Καταβόθρα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επιθεώρησης κοντά στον διάδρομο 4/22 του αεροδρομίου Λα Γκουάρντια στη Νέα Υόρκη ανάγκασε τις Αρχές τουΟι ομάδες έκτακτης ανάγκης αποικατέστησαν τη ζημιά πολύ γρήγορα.Αμέσως άρχισαν να εργάζονται για να προσδιορίσουν την αιτία και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επισκευές.Οι ταξιδιώτες προειδοποιούνται να αναμένουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σε συνδυασμό και με τις καταρρακτώδεις βροχές που αναμένονται αργότερα την Τετάρτη (τοπική ώρα) στην περιοχή της Νέας Υόρκης.