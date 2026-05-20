Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Η Τεχεράνη εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Πακιστανού μεσολαβητή, αιχμηρή ανάρτηση από Πεζεσκιάν
Η Τεχεράνη εξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Πακιστανού μεσολαβητή, αιχμηρή ανάρτηση από Πεζεσκιάν
Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση Ιρανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Πεζεσκιάν χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κινήσεις ως ψευδαίσθηση
Το Ιράν δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι «εξετάζει» μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.
«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη «μεγάλη δυσπιστία» του απέναντι στις ΗΠΑ.
Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: «Την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων» στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.
Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα πώς το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο.
Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».
«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη «μεγάλη δυσπιστία» του απέναντι στις ΗΠΑ.
Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: «Την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων» στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
Οι όροι του Ιράν
Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.
Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα πώς το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο.
Πεζεσκιάν: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για συνθηκολόγξηση είναι μια ψευδαίσθηση
Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».
«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν.
Iran has consistently honored its commitments and explored every avenue to avert war; all paths remain open from our side. Forcing Iran to surrender through coercion is nothing but an illusion. Mutual respect in diplomacy is far wiser, safer, and more sustainable than war.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα