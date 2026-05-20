Βάτραχος βρέθηκε ζωντανός μέσα σε συσκευασία μαρουλιού από σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, δείτε βίντεο
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία, όταν ένας αγρότης βρήκε ζωντανό βάτραχο μέσα σε σφραγισμένη σακούλα μαρουλιού που είχε αγοραστεί από σούπερ μάρκετ.
Το συμβάν καταγράφηκε στο Έσπερανς, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο για τα άτομα με τα οποία συγκατοικεί. Σύμφωνα με τη συγκάτοικό του, Λόρα Τζόουνς, ο Σμόκερ εντόπισε το μικρό αμφίβιο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας, μέσα στη σφραγισμένη πλαστική συσκευασία.
Αρχικά, οι συγκατοικοί του δεν τον πίστεψαν, θεωρώντας ότι επρόκειτο για αστείο. «Μας είπε: “υπάρχει ένας βάτραχος στο μαρούλι” και του απαντήσαμε ότι μας κοροϊδεύει», ανέφερε η Τζόουνς, περιγράφοντας την αρχική αντίδραση της παρέας.
Ο Σμόκερ μετέφερε τη σακούλα στο σαλόνι, όπου όλοι διαπίστωσαν ότι πράγματι ένα μικρό βατράχι είχε εγκλωβιστεί στη συσκευασία. Το ζώο, το οποίο η παρέα ονόμασε «Γκρεγκ», απελευθερώθηκε στη συνέχεια σε κοντινή λίμνη.
Σε χιουμοριστικό τόνο, ο σύντροφος της Τζόουνς ανέφερε ότι πριν την απελευθέρωση του ζώου του «έπαιξαν» το τραγούδι Crazy Frog, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως μια απρόσμενη αλλά ελαφρώς διασκεδαστική εμπειρία.
Η σαλάτα είχε αγοραστεί από κατάστημα της αλυσίδας Woolworths στο Έσπερανς την ίδια ημέρα που έγινε η ανακάλυψη. Η εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σε συνεργασία με τους προμηθευτές της.
Παράλληλα, η αλυσίδα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και προχώρησε στην αντικατάσταση του προϊόντος.
Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο του είδους στην Αυστραλία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παρόμοιες περιπτώσεις εύρεσης ζωντανών ζώων σε συσκευασμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων φιδιών σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου στην εφοδιαστική αλυσίδα.
