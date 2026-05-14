Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Ζελένσκι: Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ χτυπήθηκε από ρωσικά drones
Ζελένσκι: Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ χτυπήθηκε από ρωσικά drones
Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι το προσωπικό της αποστολής απομακρύνθηκε
Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ στην Ουκρανία επλήγη «δύο φορές» από ρωσικά drones στην επαρχία της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Στη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στη Χερσώνα οι Ρώσοι επιτέθηκαν δύο φορές σε όχημα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) με drones», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Facebook διευκρινίζοντας ότι στο όχημα επέβαιναν ο επικεφαλής της υπηρεσίας και οκτώ μέλη της.
Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι το προσωπικό της αποστολής απομακρύνθηκε.
«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ποιο όχημα στοχοθετούσαν», τόνισε στο Χ.
Βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας, Ολεξάντρ Προκούντιν, δείχνει δύο οχήματα, ένα από τα οποία φέρει εμφανώς το σύμβολο του ΟΗΕ, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.
«Στη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στη Χερσώνα οι Ρώσοι επιτέθηκαν δύο φορές σε όχημα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) με drones», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Facebook διευκρινίζοντας ότι στο όχημα επέβαιναν ο επικεφαλής της υπηρεσίας και οκτώ μέλη της.
Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι το προσωπικό της αποστολής απομακρύνθηκε.
«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ποιο όχημα στοχοθετούσαν», τόνισε στο Χ.
Βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας, Ολεξάντρ Προκούντιν, δείχνει δύο οχήματα, ένα από τα οποία φέρει εμφανώς το σύμβολο του ΟΗΕ, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα