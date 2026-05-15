Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
«Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο»: Ο εκνευρισμός του Λαβρόφ με δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
«Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο»: Ο εκνευρισμός του Λαβρόφ με δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ αστειευόμενος... απείλησε τον δημοσιογράφο ότι οι φύλακες ασφαλείας θα έβγαζαν τα όπλα τους εάν δεν παρέδιδε το smartphone του
Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκνευρίστηκε με έναν δημοσιογράφο, καθώς το τηλέφωνό του συνέχιζε να χτυπά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νέο Δελχί, όπου ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη.
Ένας από τους δημοσιογράφους απάντησε σε κλήση μέσα στην αίθουσα, με τον Λαβρόφ να του ζητά αρχικά, να ολοκληρώσει τη συνομιλία του ώστε να συνεχιστεί η συνέντευξη χωρίς παρεμβολές. Ο Ρώσος υπουργός συνέχισε την ομιλία του, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος δημοσιογράφος άρχισε ξανά να μιλά στο τηλέφωνο.
Τότε ο Λαβρόφ αντέδρασε λέγοντας: «Θα μπορούσατε, να μας αφήσετε; Δεν αστειεύομαι! Παιδιά, βγάλτε τον έξω... Κύριε, συγγνώμη, αν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας, θα βγάλουν όπλο».
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νέο Δελχί, όπου ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη.
Ένας από τους δημοσιογράφους απάντησε σε κλήση μέσα στην αίθουσα, με τον Λαβρόφ να του ζητά αρχικά, να ολοκληρώσει τη συνομιλία του ώστε να συνεχιστεί η συνέντευξη χωρίς παρεμβολές. Ο Ρώσος υπουργός συνέχισε την ομιλία του, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος δημοσιογράφος άρχισε ξανά να μιλά στο τηλέφωνο.
Τότε ο Λαβρόφ αντέδρασε λέγοντας: «Θα μπορούσατε, να μας αφήσετε; Δεν αστειεύομαι! Παιδιά, βγάλτε τον έξω... Κύριε, συγγνώμη, αν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας, θα βγάλουν όπλο».
Δείτε βίντεο:
"If you surrender your phone, they will take out a gun, you know!"— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2026
Russian Foreign Minister Lavrov got angry when a journalist's phone rang during his press conference. pic.twitter.com/riZmTQlndw
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα