«Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο»: Ο εκνευρισμός του Λαβρόφ με δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Δημοσιογράφος Όπλο

«Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο»: Ο εκνευρισμός του Λαβρόφ με δημοσιογράφο, δείτε βίντεο

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ αστειευόμενος... απείλησε τον δημοσιογράφο ότι οι φύλακες ασφαλείας θα έβγαζαν τα όπλα τους εάν δεν παρέδιδε το smartphone του

«Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο»: Ο εκνευρισμός του Λαβρόφ με δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ εκνευρίστηκε με έναν δημοσιογράφο, καθώς το τηλέφωνό του συνέχιζε να χτυπά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νέο Δελχί, όπου ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη.

Ένας από τους δημοσιογράφους απάντησε σε κλήση μέσα στην αίθουσα, με τον Λαβρόφ να του ζητά αρχικά, να ολοκληρώσει τη συνομιλία του ώστε να συνεχιστεί η συνέντευξη χωρίς παρεμβολές. Ο Ρώσος υπουργός συνέχισε την ομιλία του, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος δημοσιογράφος άρχισε ξανά να μιλά στο τηλέφωνο.

Τότε ο Λαβρόφ αντέδρασε λέγοντας: «Θα μπορούσατε, να μας αφήσετε; Δεν αστειεύομαι! Παιδιά, βγάλτε τον έξω... Κύριε, συγγνώμη, αν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας, θα βγάλουν όπλο».

Δείτε βίντεο:

17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης