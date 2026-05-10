Ξάδελφος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στην Συρία δικάζεται για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Το κακουργιοδικείο της Δαμασκού απήγγειλε σήμερα κατηγορίες, κυρίως για «», σε βάρος τουκαι πρώην επικεφαλής της ασφάλειας στην, κοιτίδα της εξέγερσης του 2011.Ο Ατέφ Νατζίμπ εμφανίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δεύτερη ημέρα αυτής της δίκης. Εκτός από τον Νατζίμπ, δικάζονται επίσης ερήμην ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο αδελφός του, ο Μαχέρ, οι οποίοιΗ δίκη αυτή παρουσιάσθηκε από τον δικαστή Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν ως η πρώτη «».Στη διάρκεια της ακροαματικής συνεδρίασης, ένα μέρος της οποίας αναμεταδόθηκε από τη συριακή τηλεόραση, ο δικαστής ανέγνωσε το κατηγορητήριο.«Οι κατηγορίες εναντίον σας αφορουν γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του 2011 στην επαρχία της Ντεράα, όταν το κίνημα ειρηνικής διαμαρτυρίας κατεστάλη με υπερβολική βία», δήλωσε ο δικαστής. «Ως επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας, έχετε άμεση ή κοινή ευθύνη για πράξεις οι οποίες στοχοποίησαν συστηματικά αμάχους, κυρίως φόνους, βασανιστήρια και αυθαίρετες φυλακίσεις», πρόσθεσε.Ο Ατέφ Νατζίμπ διώκεται επίσης για «βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο» στο κέντρο κράτησης της ασφάλειας. Οι πράξεις των κατηγορουμένων «προσιδιάζουν σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν.Το δικαστήριο άκουσε στη συνέχεια δηλώσεις του Ατέφ Νατζίμπ και μαρτύρων, ενώ ο δικαστής έβαλε τέλος στην τηλεοπτική αναμετάδοση, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Οι ακροαματικές συνεδριάσεις θα επαναληφθούν στις 19 Μαΐου, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.Η εξέγερση του συριακού πληθυσμού ξέσπασε στις 15 Μαρτίου 2011 μετά τη σύλληψη στην Ντεράα 15 μαθητών με την κατηγορία ότι έγραψαν αντικυβερνητικά συνθήματα σε τοίχους της πόλης.Ο Ατέφ Νατζίμπ, ο οποίος θεωρέιται υπεύθυνος για την καταστολή, είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του λίγο μετά. Είναι ένας από τους πρώτους αξιωματούχους του Μπασάρ αλ-Άσαντ που συνελήφθησαν από τις αρχές μετά την ανατροπή αυτού του τελευταίου.