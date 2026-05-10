Ζελένσκι: Η Μόσχα δεν σέβεται την κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ζελένσκι: Η Μόσχα δεν σέβεται την κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγορεί την Ουκρανία για «16.071 παραβιάσεις» τις τελευταίες 24 ώρες

Ζελένσκι: Η Μόσχα δεν σέβεται την κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις στη γραμμή του μετώπου παραβιάζοντας την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία για «16.071 παραβιάσεις» τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ των οποίων χιλιάδες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις τους σε στρατηγικούς γι' αυτούς τομείς», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη βραδινή ομιλία του, διευκρινίζοντας πάντως ότι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καμιά αεροπορική επίθεση «μεγάλης έκτασης».

«Στη γραμμή του μετώπου, ο ρωσικός στρατός δεν σέβεται την κατάπαυση του πυρός και δεν προσπαθεί καν να τη σεβαστεί», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το βράδυ της Παρασκευής μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που θα ξεκινούσε από χθες, Σάββατο.



Τα δεδομένα της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας δείχνουν μείωση των επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς από την αρχή της εκεχειρίας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον εννέα τραυματίες.

Η διοίκηση της νοτιοανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ ανακοίνωσε ότι ένα παιδί 3 ετών τραυματίσθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή Σινελνίκοβε και νοσηλεύεται σε «σταθερή κατάσταση».

Κλείσιμο
Στην ίδια περιφέρεια, στην περιοχή του Νικοπόλ, ένας 23χρονος διασώστης τραυματίσθηκε επίσης σήμερα το πρωί όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στο όχημά του, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος και ένας 53χρονος δημοτικός υπάλληλος.

Στη γειτονική νότια περιφέρεια του Μικολάιφ, οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολιτικό όχημα, τραυματίζοντας έναν 68χρνο άνδρα και μια 63χρονη γυναίκα.

Ένας 52χρονος τραυματίσθηκε επίσης στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης