Για σταθερά επίπεδα ραδιενέργειας στα εδάφη της κάνει λόγο η Ρωσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Τσερνόμπιλ
Η κατάσταση των επιπέδων ραδιενέργειας στη Ρωσική Ομοσπονδία παραμένει σταθερή, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε έπειτα από πτώση drone
Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσηςΑπό την πλευρά τους, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες σβήνουν πυρκαγιές στην περιοχή αποκλεισμού γύρω από το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ.
Strong winds are causing the fire to spread rapidly to new areas. The situation is worsened by dry weather and the risk of mines in some sections.
Οι πυροσβέστες στην Ουκρανία δήλωσαν ότι η κατάσταση δυσχεραίνεται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή αλλά και τις διάσπαρτες νάρκες που έχουν μείνει σ' αυτήν λόγω του πολέμου.
Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσέρνομπιλ μετά την πτώση drone, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
«Έπειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσέρνομπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.
Ενεργή σε 11.000 στρέμματα η φωτιά
Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.
The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest and is spreading rapidly due to strong winds.
Σημειώνεται ότι η καταστροφή του Τσέρνομπιλ το 1986 θεωρείται το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον κόσμο στον τομέα της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Λόγω του δυστυχήματος απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα ραδιενεργά στοιχεία όπως ιώδιο-131, καίσιο-134 και καίσιο-137, με αποτέλεσμα να μολυνθούν περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.
