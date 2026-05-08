Για σταθερά επίπεδα ραδιενέργειας στα εδάφη της κάνει λόγο η Ρωσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Τσερνόμπιλ
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί συστηματικά τα επίπεδα της ραδιενέργειας μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη ζώνη αποκλεισμού γύρω από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, αλλά ότι δεν υπήρξε ραδιενέργεια σε υπερβολικά επίπεδα.

«Η κατάσταση των επιπέδων ραδιενέργειας στη Ρωσική Ομοσπονδία παραμένει σταθερή» ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας.

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης

Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας δήλωσαν ότι οι πυροσβέστες σβήνουν πυρκαγιές στην περιοχή αποκλεισμού γύρω από το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ.


Οι πυροσβέστες στην Ουκρανία δήλωσαν ότι η κατάσταση δυσχεραίνεται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή αλλά και τις διάσπαρτες νάρκες που έχουν μείνει σ' αυτήν λόγω του πολέμου.

Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσέρνομπιλ μετά την πτώση drone, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.


Ενεργή σε 11.000 στρέμματα η φωτιά

«Έπειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσέρνομπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.

Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.


Σημειώνεται ότι η καταστροφή του Τσέρνομπιλ το 1986 θεωρείται το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον κόσμο στον τομέα της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Λόγω του δυστυχήματος απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα ραδιενεργά στοιχεία όπως ιώδιο-131, καίσιο-134 και καίσιο-137, με αποτέλεσμα να μολυνθούν περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.

