Μέλη πληρώματος κρουαζιερόπλοιου της Disney μεταξύ των 28 συλληφθέντων για παιδική πορνογραφία στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (United States Customs and Border Protection) συνέλαβε 28 εργαζόμενους από πέντε διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, μεταξύ των οποίων και ένα της Ντίσνεϊ, στις 23 και 25 Απριλίου στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης κατά της παιδικής πορνογραφίας.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της CBP στην California Post: «Αφού επιβιβάστηκαν στα πλοία και ανέκριναν 26 ύποπτα μέλη πληρώματος από τις Φιλιππίνες, ένα από την Πορτογαλία και ένα από την Ινδονησία, οι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν είτε στη λήψη, κατοχή, μεταφορά, διανομή ή προβολή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών ή παιδικής πορνογραφίας». Η υπηρεσία ακύρωσε τις βίζες τους και προχωρά στην απέλασή τους από τη χώρα.

Δεν είναι σαφές σε ποια άλλα πλοία εργάζονταν οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

Η απάντηση της Ντίσνεϊ

Η Ντίσνεϊ δήλωσε ότι η πλειοψηφία των συλληφθέντων δεν ανήκε στην εταιρεία της, ενώ υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές. «Η CBP ακύρωσε τις βίζες τους και αυτοί οι εγκληματίες απομακρύνονται από τη χώρα μας. Έχουμε μηδενική ανοχή για αυτού του είδους τη συμπεριφορά και συνεργαστήκαμε πλήρως με τις Αρχές. Αν και η πλειονότητα αυτών των ατόμων δεν εργαζόταν στη δική μας εταιρεία κρουαζιέρας, όσοι εργάζονταν δεν ανήκουν πλέον στην εταιρεία», τόνισε εκπρόσωπος της Ντίσνεϊ.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των υπαλλήλων της που συνελήφθησαν.

Η στιγμή της σύλληψης ενός σερβιτόρου από το «Disney Magic»

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιο της Ντίσνεϊ, «Disney Magic», έμειναν άναυδοι, όταν κατά τη διάρκεια της αποβίβασης αξιωματικοί μετανάστευσης συνέλαβαν αρκετούς εργαζομένους του πλοίου. Μάλιστα, μία επιβάτις, Ντάρμι Μέχτα, κατέγραψε τη στιγμή που ένας από τους σερβιτόρους στο πενθήμερο ταξίδι της συλλαμβάνεται. «Φορούσε στολή, που περιλάμβανε σακάκι και γραβάτα. Μερικοί από τους άλλους υπαλλήλους φορούσαν ακόμα τις στολές σεφ τους με τα ονομαστικά τους σήματα», είπε η Μέχτα, ενώ χαρακτήρισε τις συλλήψεις «πραγματικά ανησυχητικές».

