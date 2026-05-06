Νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια ως 6.000 χλμ παρουσίασε η Τουρκία
Ο πύραυλος, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25 (περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας 

Τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «Yildirimhan» παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά η Τουρκία, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026 που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων στρατηγικού πλήγματος μεγάλης εμβέλειας της χώρας.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25 (περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο), ενώ η εμβέλειά του φέρεται να φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα.



Το σύστημα «Yildirimhan» χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου και διαθέτει τέσσερις πυραυλοκινητήρες, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον προηγμένες πυραυλικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα από την Τουρκία.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Αεροδιαστημικής SAHA 2026, όπου τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και κρατικοί φορείς παρουσιάζουν νέα τεχνολογικά συστήματα σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα μη επανδρωμένα συστήματα, η αεροπορία και οι διαστημικές τεχνολογίες.



Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Η αποκάλυψη του «Yildirimhan» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιταχύνει τις επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, μη επανδρωμένων πλατφορμών και τεχνολογιών αεροδιαστημικής.

Η έκθεση SAHA 2026, που διοργανώνεται από τον φορέα SAHA Istanbul, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες και αξιωματούχους προμηθειών.
