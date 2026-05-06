Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια ως 6.000 χλμ παρουσίασε η Τουρκία
Νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια ως 6.000 χλμ παρουσίασε η Τουρκία
Ο πύραυλος, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25 (περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας
Τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «Yildirimhan» παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά η Τουρκία, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026 που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων στρατηγικού πλήγματος μεγάλης εμβέλειας της χώρας.
Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25 (περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο), ενώ η εμβέλειά του φέρεται να φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα.
Το σύστημα «Yildirimhan» χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου και διαθέτει τέσσερις πυραυλοκινητήρες, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον προηγμένες πυραυλικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα από την Τουρκία.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Αεροδιαστημικής SAHA 2026, όπου τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και κρατικοί φορείς παρουσιάζουν νέα τεχνολογικά συστήματα σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα μη επανδρωμένα συστήματα, η αεροπορία και οι διαστημικές τεχνολογίες.
Η έκθεση SAHA 2026, που διοργανώνεται από τον φορέα SAHA Istanbul, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες και αξιωματούχους προμηθειών.
Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και Mach 25 (περίπου 8,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο), ενώ η εμβέλειά του φέρεται να φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα.
🇹🇷🚀Savunma sanayiinde tarihi bir eşik daha aşıldı.— TRT HABER (@trthaber) May 5, 2026
Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, #SAHA2026’da dünyaya tanıtıldı.
🔹Menzil: 6 bin km
🔹Hız: Mach 9 - Mach 25
🔹Yakıt tipi: Sıvı Nitrogen Tetroksit
🔹Roket itki motoru: 4 pic.twitter.com/DvAyHuNyw9
Το σύστημα «Yildirimhan» χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου και διαθέτει τέσσερις πυραυλοκινητήρες, χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το κατατάσσουν ανάμεσα στις πλέον προηγμένες πυραυλικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα από την Τουρκία.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Αεροδιαστημικής SAHA 2026, όπου τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και κρατικοί φορείς παρουσιάζουν νέα τεχνολογικά συστήματα σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα μη επανδρωμένα συστήματα, η αεροπορία και οι διαστημικές τεχνολογίες.
🇹🇷 Türkiye'nin milli füzesi "YILDIRIMHAN" SAHA 2026'da tanıtıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 5, 2026
Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen YILDIRIMHAN'ın özellikleri:
➔ Hipersonik füze olma özelliği taşıyor
➔ Mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor
➔ Yakıt olarak sıvı nitrojen… pic.twitter.com/w3z7FbLr4z
Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίαςΗ αποκάλυψη του «Yildirimhan» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιταχύνει τις επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, μη επανδρωμένων πλατφορμών και τεχνολογιών αεροδιαστημικής.
Η έκθεση SAHA 2026, που διοργανώνεται από τον φορέα SAHA Istanbul, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες και αξιωματούχους προμηθειών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα