Τρομακτικό βίντεο στην Ουάσινγκτον: Μεθυσμένη οδηγός κυνηγάει παιδί που κάνει μοτοποδήλατο σε πεζοδρόμιο
Αρχικά η 56χρονη φαίνεται να προσπαθεί να χτυπήσει το ανήλικο αγόρι με το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια να κορνάρει επανειλημμένα
Τρομακτικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την πόλη Τσέινι, στην κομητεία Σποκάν της Ουάσινγκτον, στο οποίο φαίνεται μία μεθυσμένη οδηγός να καβαλάει πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό της και να κυνηγάει ένα παιδί που κάνει μοτοποδήλατο.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Spokesman-Review, η 56χρονη, Γουέντι Κλεμέντε, συνελήφθη στις 28 Απριλίου με την κατηγορία ότι προσπάθησε να πατήσει το ανήλικο αγόρι με το αυτοκίνητό της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
WATCH: An alleged female drunk driver, 56-year-old Wendy Clemente, tried to run over a small boy on a dirt bike in Cheney, Washington.— RedWave Press (@RedWavePress) May 5, 2026
Spectator: “This woman is crazy… She’s trying to run this kid over… Oh my God… You’re kidding, oh my God.”
When police arrived, Clemente…
«Αυτή η γυναίκα είναι τρελή»Το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε τη Δευτέρα (4/5) το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σποκάν και τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο μία γειτόνισσα δείχνει αρχικά την 56χρονη να επιχειρεί να χτυπήσει με το αυτοκίνητό της το παιδί, που έκανε μοτοποδήλατό, ενώ ταυτόχρονα κορνάρει επανειλημμένα.
«Αυτή η γυναίκα είναι τρελή», ακούγεται να λέει η γειτόνισσα την ώρα που το ασημένιο Ford Focus κυνηγάει το παιδί.
Η Κλεμέντε φωνάζει κάτι στο παιδί, το οποίο κοιτάζει πίσω και φαίνεται να απαντά κάτι πριν απομακρυνθεί. Τότε το αυτοκίνητο επιταχύνει, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και κατευθύνεται προς το παιδί. «Προσπαθεί να το πατήσει… Ω Θεέ μου… Πλάκα κάνεις, ω Θεέ μου», ακούγεται να φωνάζει το άτομο που τραβάει το βίντεο.
Οι αστυνομικοί κλήθηκαν αρχικά μετά από αναφορές για διάρρηξη περίπου ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το περιστατικό, αφού ένας πολίτης κατήγγειλε στις Αρχές ότι είχε δει κάποιον να προσπαθεί να εισβάλλει σε σπίτια από κάμερα ασφαλείας.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του καλούντος, εντόπισαν την Κλεμέντε και το αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψή της, η Κλεμέντε προσπάθησε να κλωτσήσει έναν αστυνομικό. Η 56χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι «πήγε βόλτα τα σκυλιά της» και «έψαχνε άλλα σκυλιά για να κοινωνικοποιηθεί» τη στιγμή του περιστατικού.
Η Κλεμέντε ήταν ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών και κρατήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σποκάν για απόπειρα επίθεσης πρώτου βαθμού, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομη είσοδο σε ξένη κατοικία. Η 56χρονη αρνήθηκε οτιδήποτε σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παιδί με τη μοτοσικλέτα. Ωστόσο, αργότερα, η Κλεμέντε παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη σύλληψή της. Παραπέμφθηκε στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
