Ζελένσκι: «Απόλυτος κυνισμός» ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία

Ζελένσκι: «Απόλυτος κυνισμός» ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει

Πέντε οι νεκροί από νυχτερινά ρωσικά πλήγματα

Ζελένσκι: «Απόλυτος κυνισμός» ότι η Ρωσία πρότεινε εκεχειρία και μετά βομβαρδίζει
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επέδειξε «απόλυτο κυνισμό» ζητώντας κατάπαυση πυρός, με αφορμή τον εορτασμό στις 9 Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας, και στη συνέχεια εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της χώρας του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων που στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drones κάθε μέρα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Χ.



«Η Ρωσία θα μπορούσε να παύσει πυρ ανά πάσα στιγμή και αυτό θα σταματούσε τον πόλεμο και τη δική μας απάντηση. Η ειρήνη είναι απαραίτητη και χρειάζονται πραγματικά βήματα για την επίτευξή της. Η Ουκρανία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης