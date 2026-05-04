CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ πέρασαν επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελευθερία»
Η CENTCOM ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «υποστηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία» στα Στενά του Ορμούζ

Δύο εμπορικά πλοία με σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ιράν στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού ναυτικού επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο, έχοντας προηγουμένως διασχίσει τα Στενά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι δυνάμεις της «υποστηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία».



«Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Ιράν επιτέθηκε με δύο drones σε τάνκερ από το Άμπου Ντάμπι που διέσχιζε το Ορμούζ, καταγγέλλουν τα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας ότι το Ιράν εξαπέλυσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με την Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) στα Στενά του Ορμούζ.

«Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως μέσου οικονομικού εξαναγκασμού ή εκβιασμού συνιστούν πράξεις πειρατείας από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη στοχοποίηση εθνικού δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με την ADNOC κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

