Βίντεο: Monster truck πέφτει πάνω σε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην Κολομβία, δυο νεκροί
Ανάμεσα στα θύματα ένα κορίτσι 10 ετών – Το όχημα δεν φρέναρε μετά από άλμα
Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν μέσα ενημέρωσης εικονίζουν διαγωνιζόμενο όχημα να περνά εμπόδιο, αλλά κατόπιν να μη φρενάρει έγκαιρα και να πέφτει πάνω σε θεατές.
Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la… https://t.co/BtjQs166XN— OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) May 3, 2026
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού αυτού με ανεξάρτητο τρόπο αμέσως.
🚨#Colombia: A Monster Truck Ends In Tragedy in Popayan https://t.co/AKWbTGcf8H— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 4, 2026
📌A woman aboard a Monster Truck, during a massive show in #Popayán, quickly turned into a danger when she lost control of the vehicle & ended up running over one of the spectator sections watching… https://t.co/pCAqDapCf7 pic.twitter.com/MU1pvGeotl
Οι τοπικές αρχές στην Ποπαγιάν ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Espectador.
#Colombia | Al menos dos personas fallecieron y 37 resultaron heridas —incluidos varios menores de edad— tras un accidente con un “monster truck” en Popayán.— UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) May 4, 2026
Durante una exhibición, la conductora perdió el control del vehículo y terminó embistiendo al público. pic.twitter.com/7WxlRvnEG9
