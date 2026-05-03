Drone χτύπησε εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια
Ο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ενημέρωσε σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ότι ένα drone έθεσε στο στόχαστρο το εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας του σταθμού.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.
Ομάδα του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις ζήτησε να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια.
Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.
Ανέφερε επίσης ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά.
