Drone χτύπησε εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ζαπορίζια Drone

Drone χτύπησε εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στην εγκατάσταση που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού

Drone χτύπησε εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ενημέρωσε σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ότι ένα drone έθεσε στο στόχαστρο το εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας του σταθμού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Ομάδα του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις ζήτησε να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Ανέφερε επίσης ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης