Η νέα ευρηματική καμπάνια της εταιρείας έχει την υπογραφή της Frank & Fame
Ζελένσκι: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε πρόσθετα ραντάρ, εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων
«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν επίσης την Οδησσό, υποστηρίζοντας πως τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.
We will continue to seek additional opportunities to strengthen Ukraine’s defense through cooperation with countries we have previously engaged with less. We are bringing Ukraine’s expertise in defense to the global level. Every Ukrainian company, all our manufacturers and… pic.twitter.com/z6edSHx2NU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2026
Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες. Το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Last night, the Russians once again waged war against ordinary apartment buildings in Odesa – as of now, five people are reported injured and fires have broken out in two buildings. In Kryvyi Rih, one person was also injured as a result of a drone strike. In the Kharkiv region,… pic.twitter.com/5QhuVR7cGO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2026
Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr