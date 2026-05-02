Ζελένσκι: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Οδησσός

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε χθες Παρασκευή ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο, δύο μεγαλουπόλεις που υπέστησαν σφοδρά ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν επίσης την Οδησσό, υποστηρίζοντας πως τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.



Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες. Το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης