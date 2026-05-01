Στη δημοσιότητα το βίντεο με την επίθεση του ενόπλου στο δείπνο με τον Τραμπ
Η εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον Κόουλ Άλεν να πυροβολεί άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της απόπειράς του να προσεγγίσει και να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Στο οπτικό υλικό από το ξενοδοχείο «Washington Hilton» που φιλοξένησε την εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, φαίνεται ο 31χρονος δράστης να παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας και να τρέχει, με το όπλο στα χέρια, στους διαδρόμους.
Υπάρχουν ακόμη διάφορα αποσπάσματα με τον Άλεν να περπατά μέσα στο ξενοδοχείο την ημέρα πριν από τον πυροβολισμό.
Ο Άλεν ορμά μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας, πυροβολώντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που βρισκόταν στα δεξιά του.
Ο πράκτορας που πυροβολήθηκε ανταποδίδει τα πυρά καθώς πέφτει προς τα πίσω. Τραυματίστηκε από σφαίρα στο στήθος, διασώθηκε όμως από το αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Άλλοι αστυνομικοί άνοιξαν αμέσως πυρ προς την κατεύθυνση του Άλεν, καθώς εκείνος συνέχιζε να τρέχει προς την αίθουσα δεξιώσεων όπου βρισκόταν και ο Τραμπ με τη σύζυγό του, τον αντιπρόεδρο Βανς και άλλους επίσημους.
Οι εισαγγελείς ήταν έτοιμοι να παρουσιάσουν το βίντεο κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την προφυλάκιση την Πέμπτη το πρωί, προκειμένου να αποδείξουν ότι ο Άλεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα, αναφέρει το Fox, ωστόσο, η ομάδα υπεράσπισης άλλαξε στρατηγική, συμφωνώντας με την προφυλάκισή του.
Ο Κόουλ Άλεν αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, μεταφοράς πυροβόλου όπλου πέρα από τα όρια της πολιτείας και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια εγκληματικής ενέργειας. Αν καταδικαστεί, η ποινή του μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα