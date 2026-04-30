Του Όλεγκ Ποστέρνιακ, πολιτικού αναλυτή και μέλους του Συνδέσμου Επαγγελματιών Πολιτικών Συμβούλων στην Ουκρανία (APPC)

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που για χρόνια είχαν διαιτητικό ρόλο σε θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας, ακούγονται όλο και περισσότερο ότι επιχειρείται να τα εμπλέξουν σε υποθέσεις διαφθοράς. Συγκεκριμένα, βίντεο με πρωταγωνιστές τον Λουίς Μορένο Οκάμπο (σύμφωνα με το δημοσίευμα του newsweek), τον πρώην εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), και τον γιο του Τόμας κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, στα οποία μιλούν ανοιχτά για τα σχέδιά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Οκάμπο σχεδιάζει να «απομακρύνει [ανατρέψει] τον Πασινιάν». Όπως διαφαίνεται, μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να φέρει την Αρμενία πίσω στη σφαίρα επιρροής της. Παράλληλα, ο Οκάμπο επιδιώκει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τερματίσει τη σύμβασή της με το Αζερμπαϊτζάν, για λόγους που αφορούν στην προάσπιση των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το πιο εντυπωσιακό στα πλάνα δεν είναι καν οι παρασκηνιακές πιέσεις αυτές καθεαυτές, αλλά η ανάμειξη πρώην ανώτερων στελεχών ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Ο Οκάμπο αναφέρεται σε έναν πρώην ευρωβουλευτή ως τον «άνθρωπό» του στην Ευρώπη — ένα άτομο που υπηρέτησε επίσης ως νομικός σύμβουλος του Ζοζέπ Μπορέλ, του πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ο οποίος κατείχε τη θέση από το 2019 έως το 2024.

«Αυτός ο τύπος δουλεύει τώρα για μένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορώ να προσφύγω, μπορώ να αμφισβητήσω, μπορώ να υποβάλω ερωτήσεις και να ασκήσω πίεση στην Επίτροπο φον ντερ Λάιεν, και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω την ευρωπαϊκή πολιτική… Αυξάνουμε την πίεση, και πρόκειται να το κάνω αυτό μαζί με το αρμενικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πρώην εισαγγελέας του ΔΠΔ στο βίντεο που κυκλοφόρησε. Ο Οκάμπο με αυτές του τις δηλώσεις, ουσιαστικά αποδέχεται ότι ενεργεί όχι ως ένας ανεξάρτητοςδιεθνής δικηγόρος, αλλά ως κάποιος που λαμβάνει ξεκάθαρα θέση υπέρ της αρμένικης πλευράς και εναντίον των Αζέρων.

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ένα βίντεο του γιου του πρώην εισαγγελέα του ΔΠΔ, Τόμας Οκάμπο, έχει επίσης διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Σε αυτό, ο Τόμας Οκάμποουσιαστικά αποκαλύπτει το πώς λειτουργεί αυτή η προσπάθεια: ποιος την επιβλέπει, μέσω ποιων διαύλων και ποιον στόχο επιδιώκει: «Σήμερα γίνεται μια συνάντηση με ακτιβιστές, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν την υπόθεση, σε ολόκληρη την κατάσταση με τους Αρμένιους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ… Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Αρμενία… Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι να απομακρύνουμε τον Πασινιάν».

Επί του παρόντος, στην Αρμενία, με φόντο τις επικείμενες εκλογές, η κύρια αντιπαράθεση εκτυλίσσεται μεταξύ δύο πολιτικών τάσεων: της φιλοδυτικής του Νικόλ Πασινιάν και του φιλορωσικού μπλοκ, το οποίο περιλαμβάνει τον Σαμβέλ Καραπετιάν και τον Ρόμπερτ Κοτσαριάν.

Οι δηλώσεις του Τόμας Οκάμπο καθιστούν σαφές ότι η οικογένεια Οκάμπο, εκμεταλλευόμενη όπου μπορεί ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενεργεί στην πράξη προς το συμφέρον της Ρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα σχεδιάζει για άλλη μια φορά να φέρει στην εξουσία ανθρώπους που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της στην Αρμενία και να εκτροχιάσει το Ερεβάν από τη φιλοδυτική του πορεία. Κατά συνέπεια, εντός αυτού του σχήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της έχουν γίνει εν αγνοία τους εργαλεία για την προώθηση της ατζέντας του Κρεμλίνου.

Είναι ειρωνικό ότι μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 21 Απριλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας αποστολής στην Αρμενία για την καταπολέμηση υβριδικών απειλών. Αλλά μετά τα σημερινά δημοσιεύματα, που αφήνουν υπόνοιες για χειραγώγηση ατόμων εντός ευρωπαϊκών θεσμών και τη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την προώθηση ρωσικών συμφερόντων, ανακύπτει το κύριο ερώτημα. Μπορεί η ΕΕ να αναλάβει την προστασία της Αρμενίας από υβριδικές απειλές, αν αυτές ήδη εκδηλώνονται εντός των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμών;

Πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια διαφθοράς του συστήματος της ΕΕ, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενική γραμμή πολιτικής της ίδιας της ΕΕ. Από το 2022, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν διαθέσει 200,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Με αυτό το φόντο, η πιθανή εμπλοκή ευρωπαϊκών θεσμών σε σχήματα που ευνοούν το Κρεμλίνο γίνεται άμεσο πλήγμα στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η υπόθεση ίσως θα έπρεπε να δώσει το έναυσμα για να βρεθούν όλες οι διασυνδέσεις και οι μηχανισμοί επιρροής.