Απίστευτη απάτη σε εστιατόριο fast food στο Τέξας: Πρώην υπάλληλος κατάφερε και έκλεψε $80.000 παραγγέλνοντας 800 μερίδες Mac n cheese
ΚΟΣΜΟΣ
Είχε απολυθεί τον Νοέμβριο, αλλά συνέχισε να πηγαίνει στο κατάστημα, όπου καταχωρούσε ψεύτικες παραγγελίες φαγητού στο ταμείο και τις επέστρεφε στην προσωπική του πιστωτική κάρτα

9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας πρώην υπάλληλος ενός εστιατορίου fast food στο Ντάλας, στο Τέξας συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκλεψε περίπου 80.000 δολάρια μέσω απάτης με παραγγελίες Mac “n” cheese.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox 4 παρόλο που ο Κέισον Τζόουνς είχε απολυθεί από το κατάστημα τον περασμένο Νοέμβριο, φέρεται να επέστρεφε επανειλημμένα, να καταχωρούσε ψεύτικες παραγγελίες φαγητού στο ταμείο και στη συνέχεια να τις επέστρεφε στην προσωπική του πιστωτική κάρτα. Με άλλα λόγια, δημιουργούσε ψεύτικες πωλήσεις και στη συνέχεια επέστρεφε τα χρήματα στον εαυτό του, αποσπώντας έτσι λεφτά από την επιχείρηση.

Οι Αρχές άρχισαν να ερευνούν την απάτη με τα Mac “n” cheese μετά από καταγγελίες του εστιατορίου για εκατοντάδες ψεύτικες επιστροφές χρημάτων. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που ο Τζόουνς βρίσκεται πίσω από τον πάγκο να πραγματοποιεί τις ψεύτικες συναλλαγές.

Εντολή σύλληψης εκδόθηκε στις 6 Απριλίου και εν τέλει ο Τζόουνς συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 του μήνα, από την Ομάδα Δράσης για τους Φυγάδες της Εισαγγελίας του Τέξας και το Αστυνομικό Τμήμα του Φορτ Γουόρθ.

Ο Τζόουνς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή περιουσίας, ξέπλυμα χρήματος και αποφυγή σύλληψης. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως και 10 ετών σε κρατική φυλακή, όπου θα μπορεί να παραγγείλει Mac “n” cheese, σύμφωνα με τα μενού του Υπουργείου Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

