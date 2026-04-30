Λονδίνο: Μυστήριο με νέο άγαλμα που φέρει υπογραφή του Banksy
Ένα μεγάλο άγαλμα που έκανε την εμφάνισή του στο κέντρο του Λονδίνου έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, καθώς φέρει υπογραφή που παραπέμπει στον Banksy, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για δικό του έργο.
Το γλυπτό εντοπίστηκε την Τετάρτη στην περιοχή St James’s και απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά, κατεβαίνοντας από βάθρο, ενώ κρατά μια σημαία που καλύπτει μέρος του προσώπου του. Το έργο έχει τοποθετηθεί στο Waterloo Place, σε μικρή απόσταση από γνωστά μνημεία, όπως τα αγάλματα του Εδουάρδου Ζ’ και της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ.
Στη βάση του βάθρου έχει γραφτεί η λέξη «Banksy», γεγονός που οδήγησε σε εικασίες ότι πίσω από την εγκατάσταση βρίσκεται ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση.
Ο Banksy, έχει στο παρελθόν δημιουργήσει παρόμοια έργα στο Λονδίνο. Το 2004 είχε τοποθετήσει το έργο «The Drinker» στη Shaftesbury Avenue, μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν, το οποίο ωστόσο κλάπηκε λίγο αργότερα.
Όπως συμβαίνει συχνά, τα έργα του εμφανίζονται αιφνιδιαστικά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και επιβεβαιώνονται εκ των υστέρων μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.
