Σύλληψη δύο ατόμων για ναρκωτικά και όπλο στο Περιστέρι
Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, πιστόλι και 12.875 ευρώ
Δύο άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου στο Περιστέρι Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών για διακίνηση ναρκωτικών.
Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 46 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου επιβεβαιώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες και διασταυρώσεις στοιχείων.
Κατά την επιχείρηση, η 46χρονη εντοπίστηκε στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού της δέκα νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 8 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Ακολούθησαν έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που φέρεται να ανήκει στον 46χρονο, όπου βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, επίσης με σκοπό τη διακίνηση. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και ένα λειτουργικό πιστόλι με τη γεμιστήρα του.
Συνολικά, κατασχέθηκαν 8,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 8,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 12 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 12.875 ευρώ και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Σημειώνεται ότι ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
