Λεωφορείο με 4 επιβάτες έπεσε στον Σηκουάνα, στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός, δείτε βίντεο
Πριν καταλήξει στο ποτάμι παρέσυρε και ένα σταθμευμένο ΙΧ - Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επιπλέει σε μικρή απόσταση

Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα στη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, μετά από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.


Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση. Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

