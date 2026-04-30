Λεωφορείο με 4 επιβάτες έπεσε στον Σηκουάνα, στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός, δείτε βίντεο
Πριν καταλήξει στο ποτάμι παρέσυρε και ένα σταθμευμένο ΙΧ - Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επιπλέει σε μικρή απόσταση
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV— Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026
Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.
Ce jeudi, une importante opération de secours est déployée à Juvisy-sur-Orge (Essonne) suite à la chute d’un bus et d’une voiture dans la Seine. Plusieurs personnes étaient présentes à bord des véhicules au moment de l’accident. pic.twitter.com/C9HhGQY4h9— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026
Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».
Juvisy-sur-Orge: un bus tombe dans la Seine dans l'Essonne. Les passagers ont été secourus et les services de sécurité sont sur place #BFM2 pic.twitter.com/edqJSInvLz— BFM (@BFMTV) April 30, 2026
Le véhicule, conduit par une apprentie en formation, a chuté au niveau de Juvisy-sur-Orge. Le conducteur et les passagers ont été secourus. pic.twitter.com/wWAll2o7ol— Le Figaro (@Le_Figaro) April 30, 2026
