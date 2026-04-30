Κλείνουν 4 σταθμοί Μετρό στη Θεσσαλονίκη την Πρωτομαγιά
Μετρό Θεσσαλονίκης Πρωτομαγιά

Κλείνουν 4 σταθμοί Μετρό στη Θεσσαλονίκη την Πρωτομαγιά

Ποιες ώρες θα ανασταλεί η λειτουργία τους - Αναμένονται καθυστερήσεις στη διέλευση των συρμών

Κλείνουν 4 σταθμοί Μετρό στη Θεσσαλονίκη την Πρωτομαγιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε αναστολή θα μπουν τέσσερις σταθμοί Μετρό της Θεσσαλονίκης, αύριο 1η Μαΐου λόγω απεργιακής κινητοποίησης.

Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το επιβατικό κοινό, αύριο, Παρασκευή 1η Μαΐου, δεν θα μπορεί να επιβιβαστεί από τις 09:00 έως τις 16:00 στους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγία Σοφία», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί καθώς θα ανασταλεί η λειτουργία τους.

Επίσης, την 1η Μαΐου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.
3 ΣΧΟΛΙΑ

