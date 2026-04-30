Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Κλείνουν 4 σταθμοί Μετρό στη Θεσσαλονίκη την Πρωτομαγιά
Ποιες ώρες θα ανασταλεί η λειτουργία τους - Αναμένονται καθυστερήσεις στη διέλευση των συρμών
Σε αναστολή θα μπουν τέσσερις σταθμοί Μετρό της Θεσσαλονίκης, αύριο 1η Μαΐου λόγω απεργιακής κινητοποίησης.
Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το επιβατικό κοινό, αύριο, Παρασκευή 1η Μαΐου, δεν θα μπορεί να επιβιβαστεί από τις 09:00 έως τις 16:00 στους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγία Σοφία», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί καθώς θα ανασταλεί η λειτουργία τους.
Επίσης, την 1η Μαΐου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.
Αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα