13.500 ευρώ σε ποινές και πρόστιμα θα πληρώσει ο 46χρονος που προσπάθησε να πουλήσει τον σκύλο του σε άγνωστη στη Θεσσαλονίκη
Ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας συνελήφθη αφού πρότεινε σε μία γυναίκα να αγοράσει τον σκύλο του
Μέχρι και αστυνομικό σκύλο ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοχή του και διέθετε προς πώληση ο 46χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη χάρη στην αποφασιστικότητα δύο γυναικών.
Ο άνδρας, που έπεσε στα χέρια των Αρχών την περασμένη Τρίτη, κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς. Εκτός από την ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρώσει και το διοικητικό πρόστιμο των 4.000 ευρώ που του βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
Η παράνομη δράση του 46χρονου αποκαλύφθηκε όταν έκανε το λάθος να ρωτήσει μια γυναίκα που συνάντησε τυχαία στον δρόμο, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, αν επιθυμούσε να αγοράσει τον σκύλο που είχε μαζί του. «Περίμενα τη φίλη μου και όταν τον είδα χαμογέλασα, καθώς το σκυλάκι ήταν όμορφο. Τότε με ρώτησε αν το θέλω», κατέθεσε η γυναίκα, προσθέτοντας ότι έκπληκτη τον ρώτησε αν το χαρίζει, απορώντας γιατί ήθελε να της δώσει το ζώο. «Μου είπε, επίσης, ότι έχει και έναν αστυνομικό σκύλο στο σπίτι, τον οποίο πουλούσε για 200 ευρώ», συμπλήρωσε.
Η μάρτυρας ανέφερε στο δικαστήριο πως λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο η φίλη της, την οποία ενημέρωσε για τον διάλογο που είχε με τον άγνωστο άνδρα. «Τότε η φίλη μου μού είπε "πάμε να πάρεις τώρα τον σκύλο για να έχουμε αποδείξεις" και αποφασίσαμε να τον βγάλουμε φωτογραφία. Έτσι και έγινε. Πήγαμε, του έδωσα 90 ευρώ και η φίλη μου κάλεσε την αστυνομία. Αμέσως μετά φύγαμε από διαφορετικές κατευθύνσεις, ακολουθώντας όσα είχαμε συνεννοηθεί προκειμένου να συλληφθεί ενώ παραδώσαμε στην αστυνομία τις φωτογραφίες που είχαμε βγάλει», περιέγραψε.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 46χρονο, βρήκαν στην κατοχή του μέρος του χρηματικού ποσού που είχε λάβει για την αγοραπωλησία. Όπως προέκυψε, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις σχετικά με το πού βρήκε τον σκύλο, ούτε διευκρίνισε τι εννοούσε για το «αστυνομικό σκυλί» που ισχυριζόταν ότι κατείχε και πουλούσε.
