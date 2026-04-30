Βρέθηκε ιστορικό ναυάγιο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στα ανοιχτά της Κορνουάλης

Ο καπετάνιος του γερμανικού υποβρυχίου διέκρινε τη σιλουέτα του στόχου του να ξεχωρίζει, ανοιχτά της νότιας Αγγλίας, και έδωσε εντολή για την εκτόξευση μίας τορπίλης. Λίγα λεπτά αργότερα, το αμερικανικό πλοίο της Ακτοφυλακήςεξαφανίστηκε για περισσότερο από έναν αιώνα από τα μάτια του κόσμου.Μέσα σε μόλις τρία λεπτά αφότου η γερμανική τορπίλη χτύπησε το πλοίο στο μέσο του, το Tampa είχε ήδη βυθιστεί στον πυθμένα του Ατλαντικού, παρασύροντας στον θάνατο καιΠρόκειται για τη μεγαλύτερη ναυτική απώλεια των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το CNN.Η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από ομάδα Βρετανών δυτών σε βάθος περίπουανοικτά των ακτών τηςΤην ανακάλυψη πραγματοποίησε η εθελοντική ομάδα τεχνικής κατάδυσης Gasperados Dive Team, η οποία συνεργάζεται με ιστορικούς και ερευνητές για τον εντοπισμό ναυαγίων γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο.Η ομάδα αναζητούσε το Tampa. «Η ανακάλυψη αυτή είναι αποτέλεσμακαι εξερεύνησης. Το Tampa έχει τεράστια σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τις οικογένειες όσων χάθηκαν εκείνη την ημέρα. Επιτέλους γνωρίζουμε τον τόπο της τελευταίας τους ανάπαυσης» ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας, Στιβ Μόρτιμερ, σε ανάρτησή του.Σε άλλη δημοσίευση, η ομάδα υπογράμμισε τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε στον εντοπισμό του ναυαγίου: «Η εύρεση του πλοίου δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του περασμένου Σαββατοκύριακου. Ήτανσε πιθανούς στόχους και όλοι – από τους καπετάνιους και τα πληρώματα μέχρι τους ερευνητές και τους δύτες – συνέβαλαν. Ακόμη δεν το πιστεύουμε. Τα καταφέραμε».Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ παρείχε στην ομάδακαιτα οποία βοήθησαν στην επιβεβαίωση ότι το ναυάγιο ανήκει στο Tampa. Σύμφωνα με τον ιστορικό, Ουίλιαμ Τίσεν, «τα στοιχεία περιλάμβαναν φωτογραφίες από εξαρτήματα του καταστρώματος, το τιμόνι, την καμπάνα και τον οπλισμό του πλοίου, καθώς και αρχειακές εικόνες του ίδιου του Tampa».Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της Ακτοφυλακής, το Tampa ανέλαβε καθήκοντα συνοδείας στα ύδατα του Ατλαντικού στις 17 Σεπτεμβρίου 1918. Ωστόσο, στις 26 Σεπτεμβρίου, ο καπετάνιος του Tampa ζήτησε άδεια να αποχωρήσει από τη συνοδεία που επέβλεπε, καθώς το πλοίο του είχε επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα άνθρακα για την τροφοδοσία των λεβήτων του και χρειαζόταν ανεφοδιασμό. Το αίτημα εγκρίθηκε και το πλοίο κατευθύνθηκε με πλήρη ταχύτητα προς λιμάνι της Ουαλίας.Λίγο μετά τις 20:15, το Tampa εντοπίστηκε από το γερμανικό υποβρύχιο UB-41, το οποίο εκτόξευσε μία και μοναδική τορπίλη. Η αρχική έκρηξη ακολουθήθηκε από δεύτερη, πιθανόν λόγω ανάφλεξης σκόνης άνθρακα ή πυροδότησης βομβών που μετέφερε το πλοίο.

Αεροσκάφος που εστάλη για έρευνα, όταν το Tampa δεν έφτασε στον προορισμό του, εντόπισε την επόμενη ημέρα συντρίμμια στη θάλασσα. Στο πλοίο επέβαιναν 111 άνδρες της Ακτοφυλακής, 4 ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και 16 Βρετανοί, μεταξύ των οποίων προσωπικό του Βασιλικού Ναυτικού και πολίτες.



Το πλήρωμα προερχόταν από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ περιλάμβανε και μετανάστες από τη Ρωσία και τη Νορβηγία. Ανάμεσά τους ήταν και 11 Αφροαμερικανοί, οι οποίοι αποτέλεσαν τους πρώτους άνδρες μειονοτήτων της Ακτοφυλακής που σκοτώθηκαν σε μάχη.



Ο διοικητής της Ακτοφυλακής, ναύαρχος Κέβιν Λάντεϊ, σημείωσε: «Όταν το Tampa χάθηκε με όλο το πλήρωμα το 1918, άφησε πίσω του ένα διαρκές πένθος στην υπηρεσία μας. Ο εντοπισμός του ναυαγίου μάς συνδέει με τη θυσία τους και υπενθυμίζει ότι η αφοσίωση στο καθήκον παραμένει ζωντανή».



Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξετάζει ήδη σχέδια για περαιτέρω έρευνα του ναυαγίου, με τη χρήση αυτόνομων συστημάτων και ρομποτικής τεχνολογίας.