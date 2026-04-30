Σοκ από την απαγωγή και τη δολοφονία 5χρονου κοριτσιού στην Αυστραλία, αναζητείται ο βασικός ύποπτος
Η σορός της 5χρονης Σαρόν Γρανίτες βρέθηκε, πέντε ημέρες μετά την απαγωγή της, μέσα από το δωμάτιο όπου η μητέρα της την είχε βάλει να κοιμηθεί, στο Άλις Σπρινγκς της Αυστραλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Το άψυχο σώμα της πεντάχρονης, βρέθηκε μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που εθεάθη για τελευταία φορά ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι αναζητούν τον άνδρα που φέρεται ότι το δολοφόνησε.
Το κοριτσάκι, το οποίο η οικογένειά της αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, αναφέρθηκε ως αγνοούμενο από το σπίτι του σε μια απομακρυσμένη κοινότητα στην κεντρική Αυστραλία από το βράδυ του Σαββάτου.
Η υπόθεση της εξαφάνισης της Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι έγινε πρωτοσέλιδος τίτλος στα ΜΜΕ της Αυστραλίας και εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις έρευνες από ξηράς και αέρος στην περιοχή Άλις Σπρινγκς.
«Ραγίζουν οι καρδιές μας που η υπόθεση του μικρού κοριτσιού το οποίο αγνοούνταν στο Άλις Σπρινγκς είχε τέτοιο τραγικό τέλος», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε δήλωση στο X.
«Καμία λέξη δεν μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της οδύνης της οικογένειάς της. Σε αυτήν τη στιγμή της τρομερής απώλειάς τους, όλοι οι Αυστραλοί τους έχουμε στις καρδιές μας».
Η αστυνομία δήλωσε ότι ο κύριος ύποπτος είναι ο 47χρονος Τζέφερσον Λιούις, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και ήταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε το παιδί.
«Επικεντρώνουμε τώρα στο να εντοπίσουμε τον Τζέφερσον Λιούις. Είναι η μόνη δουλειά που έχουμε σε αυτήν την έρευνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας της Βόρειας Περιφέρειας Πίτερ Μάλεϊ.
«Λέω στην οικογένεια του Τζέφερσον Λιούις ότι πιστεύουμε ότι δολοφόνησε αυτό το παιδί. Μην τον βοηθήσετε. Οδηγήστε τον στο αστυνομικό τμήμα και θα ασχοληθούμε εμείς με αυτόν».
«Και λέω στον Τζέφερσον Λιούις, ερχόμαστε».
Ο Μάλεϊ είπε πως η αστυνομία κατέσχεσε αντικείμενα από τη σκηνή του εγκλήματος, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι παιδικών εσωρούχων. Ιατροδικαστικές εξετάσεις εντόπισαν προφίλ DNA που ανήκαν στην Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι και στον Λιούις.
Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να επανασυμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που κατοικούσε στη γη για 50.000 χρόνια αλλά είχε περιθωριοποιηθεί στη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας.
Οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν περίπου το 3,8% των 27 εκατομμυρίων κατοίκων της Αυστραλίας αλλά βρίσκονται στη χαμηλότερη βαθμίδα όλων σχεδόν των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών και έχουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και φυλάκισης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα