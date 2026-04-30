Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Λονδίνο: Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, υποψία για διαρροή αερίου
Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Λονδίνο: Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, υποψία για διαρροή αερίου
Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του σταθμού, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού
Ο σταθμός Farringdon στο Λονδίνο εκκενώθηκε και έκλεισε προσωρινά την Πέμπτη (30/4), καθώς υπήρξαν ενδείξεις για πιθανή διαρροή αερίου, ενώ μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 09:42 τοπική ώρα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του σταθμού, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.
Οι σιδηροδρομικές Αρχές ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς τον σταθμό έως τις 13:00, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.
Οι επιβάτες της συγκεκριμένης γραμμής καλούνται να χρησιμοποιούν λεωφορεία της πόλης για τη μετακίνησή τους προς και από τον σταθμό, χωρίς επιπλέον χρέωση, μέχρι νεωτέρας.
Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 09:42 τοπική ώρα και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά συνεργεία. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του σταθμού, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.
Οι σιδηροδρομικές Αρχές ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς τον σταθμό έως τις 13:00, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.
Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της γραμμής Elizabeth, η οποία διέρχεται από τον σταθμό Farringdon, εντείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις στο κέντρο του Λονδίνου.
Farringdon Station is closed.@BTP say there's "reports of suspected gas leak, with a small number of passengers reporting feeling unwell".— BBC London (@BBCLondonNews) April 30, 2026
Some restrictions on Cowcross Street and Farringdon Road. pic.twitter.com/GtVgywkOnX
Οι επιβάτες της συγκεκριμένης γραμμής καλούνται να χρησιμοποιούν λεωφορεία της πόλης για τη μετακίνησή τους προς και από τον σταθμό, χωρίς επιπλέον χρέωση, μέχρι νεωτέρας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
