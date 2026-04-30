Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Παρακολουθούμε στενά το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο με έμφαση στον κλάδο φιλοξενίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δεν αλλάζουν οι εκτιμήσεις της τράπεζας για το 2026 - Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 δισ. - Στα 20 εκατ. ευρώ η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στα αποτελέσματα α' τριμήνου

Ειρήνη Σακελλάρη
Δεν θα αλλάξει το guidance της Τράπεζας Πειραιώς και οι εκτιμήσεις για το 2026 παρά την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία σημείωσε ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της τράπεζας, κατά την διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων α τριμήνου σε αναλυτές.

Όπως επεσήμανε ο στόχος για 3 δισ. πιστωτική επέκταση παραμένει, ωστόσο θα εξεταστούν τα χαρτοφυλάκια δανείων, καθώς υπάρχει μια κάποια ανησυχία για τα δάνεια σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, που πάντως μπορεί και να πάνε καλύτερα, καθώς οι ανταγωνιστές Αίγυπτος και Τουρκία, λόγω εγγύτητας στις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πιο ευάλωτοι.

Πάντως αν χρειαστεί διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν και τα έσοδα θα έρθουν από άλλες επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά τη ναυτιλία από τα 700 πλοία που χρηματοδοτούν 10 λειτουργούν στην διακεκαυμένη ζώνη χωρίς ωστόσο να έχουν αυτήν την στιγμή κανένα πρόβλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης