Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Παρακολουθούμε στενά το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο με έμφαση στον κλάδο φιλοξενίας
Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Παρακολουθούμε στενά το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο με έμφαση στον κλάδο φιλοξενίας
Δεν αλλάζουν οι εκτιμήσεις της τράπεζας για το 2026 - Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 δισ. - Στα 20 εκατ. ευρώ η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στα αποτελέσματα α' τριμήνου
Δεν θα αλλάξει το guidance της Τράπεζας Πειραιώς και οι εκτιμήσεις για το 2026 παρά την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία σημείωσε ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της τράπεζας, κατά την διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων α τριμήνου σε αναλυτές.
Όπως επεσήμανε ο στόχος για 3 δισ. πιστωτική επέκταση παραμένει, ωστόσο θα εξεταστούν τα χαρτοφυλάκια δανείων, καθώς υπάρχει μια κάποια ανησυχία για τα δάνεια σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, που πάντως μπορεί και να πάνε καλύτερα, καθώς οι ανταγωνιστές Αίγυπτος και Τουρκία, λόγω εγγύτητας στις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πιο ευάλωτοι.
Πάντως αν χρειαστεί διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν και τα έσοδα θα έρθουν από άλλες επιχειρήσεις.
Σε ότι αφορά τη ναυτιλία από τα 700 πλοία που χρηματοδοτούν 10 λειτουργούν στην διακεκαυμένη ζώνη χωρίς ωστόσο να έχουν αυτήν την στιγμή κανένα πρόβλημα.
Όπως επεσήμανε ο στόχος για 3 δισ. πιστωτική επέκταση παραμένει, ωστόσο θα εξεταστούν τα χαρτοφυλάκια δανείων, καθώς υπάρχει μια κάποια ανησυχία για τα δάνεια σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, που πάντως μπορεί και να πάνε καλύτερα, καθώς οι ανταγωνιστές Αίγυπτος και Τουρκία, λόγω εγγύτητας στις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πιο ευάλωτοι.
Πάντως αν χρειαστεί διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν και τα έσοδα θα έρθουν από άλλες επιχειρήσεις.
Σε ότι αφορά τη ναυτιλία από τα 700 πλοία που χρηματοδοτούν 10 λειτουργούν στην διακεκαυμένη ζώνη χωρίς ωστόσο να έχουν αυτήν την στιγμή κανένα πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
