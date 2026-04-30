Προς διπλωματική αποκλιμάκωση Ισραήλ και Ουκρανία: Αποχωρεί απ' τη Χάιφα χωρίς να ξεφορτώσει το πλοίο με τους 25.000 τόνους «κλεμμένου» σιταριού
Δεν θα εκφορτωθεί στο Ισραήλ το φορτίο σιτηρών που η Ουκρανία καταγγέλλει ως «κλεμμένο» από τη Ρωσία, έπειτα από σχετική απόφαση της ισραηλινής εταιρείας που είχε κάνει την παραγγελία
Η υπόθεση αφορά φορτίο σιταριού και κριθαριού που μεταφέρεται με το πλοίο «Panormitis» υπό σημαία Παναμά, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες, καθώς επρόκειτο να δέσει και να ξεφορτώσει στο λιμάνι της Χάιφα. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι έχει ενσωματώσει τα σιτηρά αυτά σε ένα ευρύτερο δίκτυο μεταφορών, που συχνά περιγράφεται ως «σκιώδης στόλος».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα κινηθεί εναντίον όσων διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές. «Προειδοποιούμε όλες τις οντότητες και τα κράτη ότι θα αντιδράσουμε δυναμικά σε οποιαδήποτε κλοπή των σιτηρών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, η απόφαση να μην εκφορτωθεί το φορτίο ελήφθη από τον ιδιώτη εισαγωγέα και όχι από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η εξέλιξη αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης που είχε δημιουργηθεί. Πηγές σημειώνουν πως η ισραηλινή εταιρεία εισαγωγής σιτηρών Zenziper Grains and Feedstuffs Importers Ltd. ήταν εκείνη που ακύρωσε την παραλαβή σιτηρών περίπου 25.000 τόνων που μεταφερόταν με το Panormitis.
Τις προηγούμενες ημέρες, μια ανώτερη διπλωματική πηγή της Ουκρανίας δήλωνε στο Axios ότι, εάν το πλοίο «Panormitis» ξεφόρτωνε τελικά το σιτάρι, αυτό θα προκαλούσε διπλωματική κρίση μεταξύ της Ουκρανίας και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την πηγή, το Ισραήλ έχσει αγνοήσει τα προηγούμενα αιτήματα της Ουκρανίας σχετικά με πλοία που έχουν εκφορτώσει σιτάρι που προήλθε από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη νωρίτερα φέτος.
«Αυτό μοιάζει με χαστούκι, δεδομένης της στρατηγικής καλής θέλησης που έχει επιδείξει η Ουκρανία προς το Ισραήλ: από τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης έως την καταδίκη του αντισημιτισμού. Θα πρέπει να είναι κάτω από την αξιοπρέπεια του Ισραήλ να επωφελείται από κλεμμένα αγαθά».
Η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερα πλοία που μετέφεραν ουκρανικό σιτάρι έχουν ήδη εκφορτωθεί στο Ισραήλ φέτος.
Το PANORMITIS αναχωρεί από το Ισραήλ χωρίς να έχει παραδώσει τα κλεμμένα σιτηρά από την Ουκρανία. https://t.co/3V1XlOQTmY pic.twitter.com/opA1aLgMge— OSINT Athena (@OSINTathena) April 30, 2026
