Ναυτική συμμαχία τύπου NATO και χωρίς τις ΗΠΑ προωθεί η Βρετανία για την αποτροπή της ρωσικής απειλής: Συμμετέχουν 9 ευρωπαϊκές χώρες

Βρετανία, Ολλανδία και οι χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, συγκροτούν τη συμμαχία Joint Expeditionary Force, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ - Ανοιχτό ενδεχόμενο να ενταχθεί και ο Καναδάς





Ο αρχηγός του ναυτικού, Γκουίν Τζένκινς, υπογράμμισε ότι, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, «η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά μας».



Νέα δύναμη ως συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ



Joint Expeditionary Force (JEF) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα δήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση «πολυεθνικής ναυτικής δύναμης», η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.







Ντόναλντ Τραμπ να έχει επικρίνει επανειλημμένα το Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια».



Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στον στρατιωτικό τομέα βρίσκονται σε χαμηλό σημείο, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν και για τη διαχείριση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσινγκτον ζητά πιο ενεργή εμπλοκή, ενώ έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αμυντικές περιπολίες ως «ανεπαρκείς».



Συμμετοχές και στόχοι



Στην JEF συμμετέχουν η Ολλανδία, οι πέντε σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισλανδία) και τα τρία κράτη της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τον κύριο στρατιωτικό πυλώνα. Παράλληλα, ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης.



Αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα



Ο Τζένκινς ανέφερε ότι η δραστηριότητα της Ρωσίας στα βρετανικά ύδατα έχει αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας ότι «οι ρωσικές διεισδύσεις έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια». Νωρίτερα τον μήνα, το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν κινήσεις που παραπέμπουν σε παρακολούθηση υποθαλάσσιων υποδομών.



«Έχουμε ένα ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο με τη Ρωσία στα βόρεια», τόνισε.



Προκλήσεις και επιχειρησιακά κενά



Παρά τις φιλοδοξίες για ενίσχυση της ναυτικής ισχύος, το βρετανικό ναυτικό αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις εβδομάδες για την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.



Στη δημιουργία ενιαίας ναυτικής δύναμης με τη συμμετοχή εννέα ευρωπαϊκών χωρών προχωρά το Ηνωμένο Βασίλειο , με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού.Ο αρχηγός του ναυτικού,, υπογράμμισε ότι, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν,Σε ομιλία του, ο Τζένκινς ανέφερε ότι τα δέκα μέλη τηςυπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα δήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση «πολυεθνικής ναυτικής δύναμης», η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τοΗ νέα πρωτοβουλία δεν θα περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τοννα έχει επικρίνει επανειλημμένα το Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια».Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στον στρατιωτικό τομέα βρίσκονται σε χαμηλό σημείο, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν και για τη διαχείριση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσινγκτον ζητά πιο ενεργή εμπλοκή, ενώ έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αμυντικές περιπολίες ως «ανεπαρκείς».Στην JEF συμμετέχουν η, οι, με τονα αποτελεί τον κύριο στρατιωτικό πυλώνα. Παράλληλα, οεξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης.Στόχος της νέας δύναμης είναι η κοινή εκπαίδευση και προετοιμασία, αλλά και η άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφόσον απαιτηθεί, με πλήρη σχεδιασμό και ενσωμάτωση των επιμέρους δυνάμεων. Η διοίκηση θα μπορεί να ασκείται από το στρατιωτικό αρχηγείο στο Νόρθγουντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.Ο Τζένκινς ανέφερε ότι η δραστηριότητα της Ρωσίας στα βρετανικά ύδατα έχει αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας ότι «οι ρωσικές διεισδύσεις έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια». Νωρίτερα τον μήνα, το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν κινήσεις που παραπέμπουν σε παρακολούθηση υποθαλάσσιων υποδομών.«Έχουμε ένα ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο με τη Ρωσία στα βόρεια», τόνισε.Παρά τις φιλοδοξίες για ενίσχυση της ναυτικής ισχύος, το βρετανικό ναυτικό αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις εβδομάδες για την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού HMSστην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Το πλοίο μάλιστα παρουσίασε τεχνικά προβλήματα, γεγονός που ανέδειξε ζητήματα διαθεσιμότητας και συντήρησης. Πηγές του ναυτικού αποδίδουν την κατάσταση σε ανεπαρκείς επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια και περικοπές στη ναυπηγική δραστηριότητα.



Νέες τεχνολογίες και πίεση προς τη Ρωσία



Ο Τζένκινς ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στην επόμενη διετία θα ενταχθούν στον στόλο μη επανδρωμένα συνοδευτικά πλοία, μεγάλα θαλάσσια drones, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων με χαμηλότερο κόστος.



Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απειλήσει να κατασχέσει δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες ενέργειες, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει αναπτύξει φρεγάτες για τη συνοδεία πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων μέσω του Στενού της Μάγχης, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Κιρ Στάρμερ. Από τότε, δεκάδες δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις έχουν διέλθει από τα βρετανικά ύδατα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις στην επιβολή των μέτρων.