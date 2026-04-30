Η Ροσαλία θα ανακηρυχθεί Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς στη φετινή τελετή των βραβείων Άιβορ Νοβέλο

Ροσαλία , καταξιωμένη Ισπανίδα σταρ της εναλλακτικής ποπ μουσικής,

Κλείσιμο

Ως Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς πρόκειται να βραβευτεί ηστην τελετή απονομής των Βραβείων Άιβορ Νοβέλο (Ivor Novello) του 2026. Η αναγνώριση έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικής παγκόσμιας επιτυχίας για την 33χρονη Καταλανή καλλιτέχνιδα.Πέρυσι κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, Lux, το οποίο απέσπασε ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς και περιελάμβανε επιτυχίες στα βρετανικά charts όπως τα "Reliquia", "La Perla" και "Berghain", το τελευταίο μια συνεργασία με την Ισλανδή είδωλο Björk και τον Αμερικανό μουσικό Yves Tumor. Το διεθνές προφίλ της ενισχύθηκε περαιτέρω όταν ανακηρύχθηκε Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς στη φετινή τελετή απονομής των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων - Brit Awards.Η Rosalía Tobella, όπως είναι επίσημα γνωστή, θα παραλάβει το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής στο Grosvenor House του Λονδίνου στις 21 Μαΐου.Ο Ρομπέρτο Νέρι, διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Άιβορς, επαίνεσε τα επιτεύγματά της, δηλώνοντας: «Είμαστε περήφανοι που τιμάμε τη Rosalía ως τη Διεθνή Τραγουδοποιό της Χρονιάς. Με τα τραγούδια της έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές και τα μυαλά του κοινού σε όλο τον κόσμο. Με στίχους σε πάνω από 13 γλώσσες, η Rosalia έχει καταρρίψει εμπόδια και σύνορα και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα γιορταστεί από την κοινότητά μας και τη μουσική βιομηχανία καθώς θα παραλαμβάνει το πρώτο της βραβείο Άιβορ Νοβέλο. Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη παγκόσμια προοπτική μας και τιμά τους τραγουδοποιούς που ορίζουν τη μουσική και τον πολιτισμό».Το άλμπουμ Lux αποτελεί απόδειξη της γλωσσικής ευελιξίας της δημιουργού, καθώς περιλαμβάνει τραγούδια γραμμένα σε 13 διαφορετικές γλώσσες, όπως αγγλικά, ισπανικά, αραβικά και γερμανικά.Ο Τομ Γκρέι, πρόεδρος της Ακαδημίας Άιβορς, πρόσθεσε: «Με την τέχνη, τη μουσικότητα και την ευφυΐα της, η Rosalia επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να είναι η δημιουργία τραγουδιών. Το έργο της συνδυάζει την παράδοση και τον πειραματισμό με εξαιρετική ακρίβεια και αντίκτυπο, δημιουργώντας τραγούδια που εξελίσσονται συνεχώς και μας βυθίζουν πλήρως στον κόσμο της».Τα βραβεία φέρουν το όνομα του Ουαλού συνθέτη και ηθοποιού των αρχών του 20ου αιώνα, Άιβορ Νοβέλο και απονέμονται από την Ακαδημία Άιβορς (πρώην Βρετανική Ακαδημία Τραγουδιστών, Συνθετών και Στιχουργών).Τα βραβεία Άιβορ Νοβέλο απονεμήθηκαν πρώτη φορά το 1956.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock