Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στο Περμ της Ρωσίας, σε απόσταση 1.500 χλμ από τα σύνορα
Εκτός λειτουργίας βασική μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κίεβο

Νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσία ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των επιχειρήσεων με στόχο τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με την SBU, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ, σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της χώρας, ιδιοκτησίας της Lukoil, με ετήσια δυναμικότητα που προσεγγίζει τα 13 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα έπληξε κρίσιμη μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου, θέτοντάς την εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, στόχος αποτέλεσε εκ νέου και αντλιοστάσιο πετρελαίου στην ίδια περιοχή, το οποίο τροφοδοτεί το διυλιστήριο.



Η SBU ανέφερε ότι το αντλιοστάσιο είχε δεχθεί επίθεση και το προηγούμενο βράδυ, ενώ η νέα επιδρομή προκάλεσε πρόσθετες εστίες πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής, η Lukoil δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας, περιορίζοντας τα έσοδα που διοχετεύονται στη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Οι εντεινόμενες ουκρανικές επιχειρήσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, εν μέρει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί χαλαρώσεις σε ορισμένα καθεστώτα κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.
