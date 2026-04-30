Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στο Περμ της Ρωσίας, σε απόσταση 1.500 χλμ από τα σύνορα
Εκτός λειτουργίας βασική μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κίεβο
Σύμφωνα με την SBU, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ, σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της χώρας, ιδιοκτησίας της Lukoil, με ετήσια δυναμικότητα που προσεγγίζει τα 13 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.
❗️In 🇷🇺Perm, local residents, standing amid the fires caused by 🇺🇦Ukrainian attacks on oil infrastructure, are assessing the consequences of today’s strike on the AVT-4 unit at the Lukoil Perm Oil Refinery pic.twitter.com/S5NktHchGN— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 30, 2026
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα έπληξε κρίσιμη μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου, θέτοντάς την εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, στόχος αποτέλεσε εκ νέου και αντλιοστάσιο πετρελαίου στην ίδια περιοχή, το οποίο τροφοδοτεί το διυλιστήριο.
Another oil storage tank has exploded in Perm.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026
On the morning of April 30, Ukrainian drones struck one of Russia’s largest refineries, Lukoil-Permnefteorgsintez. pic.twitter.com/aAhZKy89Uk
Η SBU ανέφερε ότι το αντλιοστάσιο είχε δεχθεί επίθεση και το προηγούμενο βράδυ, ενώ η νέα επιδρομή προκάλεσε πρόσθετες εστίες πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής, η Lukoil δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.
Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας, περιορίζοντας τα έσοδα που διοχετεύονται στη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Perm, Russia, is once again under attack by drones. This time, the region's largest oil refinery complex, LUKOIL-Permnefteorgsintez, is targeted.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 30, 2026
Οι εντεινόμενες ουκρανικές επιχειρήσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, εν μέρει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί χαλαρώσεις σε ορισμένα καθεστώτα κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.
