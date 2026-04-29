Τουλάχιστον 21 εκτελέσεις και πάνω από 4.000 συλλήψεις στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
ΟΗΕ Εκτελέσεις Ιράν

Τουλάχιστον 21 εκτελέσεις και πάνω από 4.000 συλλήψεις στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Στοιχεία του ΟΗΕ για μαζική καταστολή μετά τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ – Εκτελέσεις για διαδηλώσεις, αντιπολίτευση και κατασκοπεία

Τουλάχιστον 21 εκτελέσεις και πάνω από 4.000 συλλήψεις στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 4.000 έχουν συλληφθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι εκτελέστηκαν για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, δέκα για φερόμενη συμμετοχή σε οργανώσεις της αντιπολίτευσης και δύο με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Παράλληλα, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκτιμά ότι από τις 28 Φεβρουαρίου περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της καταστολής στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες πιέσεις λόγω του πολέμου και της εσωτερικής αστάθειας.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

