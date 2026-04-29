Ο μεγιστάνας που πέρασε με το super yacht ανενόχλητος τα στενά του Ορμούζ

Το Lady M ανήκε στον Alexey Mordashov, έναν από τους πλουσιότερους Ρώσους βιομηχάνους. Μόλις προχτές, ένα δεύτερο σκάφος που συνδέεται με το όνομά του — το Nord — εμφανίστηκε να διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας πίσω του… εντάλματα και φυσικά, ερωτηματικά.



Ποιος είναι ο μεγιστάνας που επηρεάζει και τις τιμές των αυτοκινήτων

Ο Mordashov δεν είναι «άνθρωπος των αυτοκινήτων» με την κλασική έννοια. Δεν μιλάμε για έναν κλασικό πλούσιο συλλέκτη hypercars ή για έναν επενδυτή σε premium brands. Είναι ο άνθρωπος που έχτισε μια αυτοκρατορία χάλυβα — και κάποια στιγμή αποφάσισε να μπει και στην παραγωγή ίδια.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέσω της Severstal, της χαλυβουργίας που ελέγχει με ποσοστό γύρω στο 77%, δημιούργησε έναν αυτόνομο βιομηχανικό βραχίονα αφιερωμένο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία αυτή ονομάστηκε Severstal-auto και ιδρύθηκε επίσημα το 2002. Λίγα χρόνια αργότερα, με τον Mordashov ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, η Severstal-auto εισήχθη στο χρηματιστήριο και ξεκίνησε παραγωγή αυτοκινήτων σε συνεργασία με τη Fiat και τη SsangYong...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









