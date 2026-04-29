Εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων
Σε ποιους ανήκουν-Συνολικά έχουν καθηλωθεί περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια διεθνών συμφερόντων
Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη διεθνή ναυτιλία, περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, καθώς η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να πραγματοποιείται με μεγάλη επιφυλακτικότητα.
Σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων, ο μεγαλύτερος όγκος αφορά πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων, με δεκάδες VLCCs να παραμένουν ακινητοποιημένα, πολλά από αυτά φορτωμένα και σε αναμονή για ασφαλή έξοδο από την περιοχή. Συνολικά, εκτιμάται ότι πάνω από 60 VLCCs βρίσκονται ακινητοποιημένα, ενώ σημαντικός αριθμός suezmax, aframax και μεσαίας χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων παραμένει επίσης στην ίδια κατάσταση αναμονής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονη παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο σύνολο των εγκλωβισμένων πλοίων. Συνολικά 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, ποσοστό 21,3%.
Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την υψηλή έκθεση της ελληνικής ναυτιλίας στις εξελίξεις σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, καθώς τα πλοία αυτά αντιστοιχούν σε κρίσιμο κομμάτι της μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς.
Σύμφωνα με τη Lloyd’s List μεταξύ των εταιρειών που εμφανίζουν σημαντική παρουσία στον εγκλωβισμένο στόλο περιλαμβάνονται:
Polembros Shipping με τρία suezmax
Minerva Marine με δύο δεξαμενόπλοια
Neda Maritime Agency με δύο πλοία τύπου aframax/LR2
καθώς και συμμετοχή μέσω της Frontline με δύο suezmax υπό ελληνική διαχείριση
