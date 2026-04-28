Νέο ρεσάλτο Αμερικανών πεζοναυτών σε εμπορικό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στην Αραβική Θάλασσα
Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σήμερα σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως «αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο M/V Blue Star III».
Για το υπό σημαία Κομορών πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπήρχαν υποψίες ότι επιχειρούσε να καταπλεύσει σε λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, επισημαίνεται σε μήνυμα της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ που συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης.
Οι αμερικανικές δυνάμεις άφησαν το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του, αφού διενήργησαν έλεγχο και βεβαιώθηκαν πως το Blue Star III δεν κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι.
Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026
