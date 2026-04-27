Πρόεδρος Λιβάνου κατά Χεζμπολάχ: «Προδοσία διαπράττουν εκείνοι που οδηγούν τη χώρα τους σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα»
Ο Αούν απάντησε στον Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος χαρακτήρισε «σοβαρό αμάρτημα» τις διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ
Σκληρή απάντηση στον επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, έδωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, φανερώνοντας τη διάσπαση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας και τις διαφορετικές απόψεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Συγκεκριμένα, ο Αούν δήλωσε σε αντιπροσωπεία κατοίκων από χωριά του νότιου Λιβάνου ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ «δεν συνιστούν προδοσία», την ώρα που Βηρυτός και Ιερουσαλήμ συνεχίζουν τις επαφές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και ενδεχόμενης ειρήνης.
«Προδοσία διαπράττουν εκείνοι που οδηγούν τη χώρα τους σε πόλεμο για να εξυπηρετήσουν ξένα συμφέροντα», πρόσθεσε, αφήνοντας σαφή αιχμή κατά της Χεζμπολάχ.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος επανέλαβε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον οπλισμό της, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ «σοβαρό αμάρτημα» και υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι στον Λίβανο «αποκομίζουν οφέλη εις βάρος της καταστροφής» της χώρας.
Ο Αούν διερωτήθηκε: «Για πόσο ακόμη οι κάτοικοι του νότου θα πληρώνουν το τίμημα των πολέμων άλλων στη γη μας; Αν ο πόλεμος ήταν για τον Λίβανο, θα τον στηρίζαμε — όταν όμως εξυπηρετεί τα συμφέροντα άλλων, τον απορρίπτω πλήρως».
